Holandia: Ładował teslę, kradnąc prąd z latarni

Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Oud-Beijerland. Mężczyzna ładował swoje auto, podłączając go do ulicznej latarni na Bootstraat.

Zatrzymała go policja. Teraz może odpowiedzieć za kradzież prądu. Co ciekawe, kierowca złamał prawo dwa tygodnie przed wejściem w życie krajowego limitu cen energii. Nowe przepisy powinny obniżyć rachunki za prąd w większości gospodarstw domowych.

Instagram Post Rozwiń

Drożej niż benzyna

Jak podaje portal Dutch News, eksploatacja samochodów elektrycznych była w zeszłym roku wyjątkowo tania. Obecnie za przejazd 100 km takim pojazdem zużywającym w tym czasie 15 kWh energii elektrycznej zapłacimy średnio 12,60 euro. Z kolei producent MBW 530i podaje, że auto zużywa 5,5 litra benzyny na tym samym dystansie. Oznacza to, że przy średniej cenie 1,88 euro za litr, trasa 100 km wyniesie nas nieco ponad 10 euro.

Reklama

Za kradzież energii elektrycznej w Holandii można otrzymać grzywnę nawet do 100 000 euro lub spędzić maksymalnie cztery lata w więzieniu.