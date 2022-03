"Podjęliśmy tę decyzje, ponieważ stanowią oni zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego" - powiedział szef resortu spraw zagranicznych.

Holenderski minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra powiedział, że rząd jest gotowy na ewentualny odwet ze strony Rosji.

"Doświadczenie pokazuje, że Rosja nie pozostawia takich środków bez odpowiedzi. Nie możemy spekulować na ten temat, ale MSZ jest przygotowane na różne scenariusze, które mogą się wydarzyć w najbliższej przyszłości" - powiedział w oświadczeniu.

Ambasador Rosji został wezwany we wtorek do niderlandzkiego MSZ, gdzie poinformowano go o decyzji rządu. Rosjanie mają dwa tygodnie na opuszczenie kraju. Minister Hoekstra powiedział, że bierze pod uwagę to, że Rosja również wyrzuci holenderskich dyplomatów.

Belgia również wyrzuca dyplomatów

Oddalenie dyplomatów zostało skoordynowane z innymi krajami, które wcześniej miały do czynienia z rosyjskimi dyplomatami-szpiegami, takimi jak USA, Polska i Bułgaria - informuje portal NOS.

Belgia postanowiła wyrzucić z kraju 21 rosyjskich dyplomatów oskarżonych o szpiegostwo i zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju - podała belgijska agencja prasowa Belga.

Irlandia prosi dyplomatów o opuszczenie kraju

Irlandia poprosiła czterech wyższych urzędników ambasady rosyjskiej o opuszczenie kraju, poinformowało we wtorek ministerstwo spraw zagranicznych.

"Departament Spraw Zagranicznych wezwał ambasadora Rosji do Iveagh House, aby poinformował go, że czterech wyższych urzędników zostało poproszonych o opuszczenie państwa" - czytamy w oświadczeniu.

"Dzieje się tak, ponieważ ich działania nie były zgodne z międzynarodowymi standardami postępowania dyplomatycznego" - napisano w komunikacie.

