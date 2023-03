Etmondowi Lice nie udało się umknąć przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości. Został zatrzymany i osadzony w areszcie.

Uprawiał marihuanę w mieszkaniu. 32-latek usłyszał wyrok

Zdaniem prokuratora Christophera Hopkinsa nie ma wątpliwości, że oskarżony uprawiał w mieszkaniu marihuanę. - Został zatrudniony przez kogoś do obsługiwania tej plantacji - wyjaśnił.

Obywatel Albanii miał nielegalnie dostać się we wrześniu do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche. Podczas przesłuchania zeznał, że urodził się 1 stycznia. Adwokat mężczyzny stwierdziła na sali sądowej, że 32-latkowi zaoferowano 100 funtów (ok. 532 zł) dziennie za doglądanie roślin.

- Mój klient zdaje sobie sprawę, że musi zostać ukarany. Chce pracować i teraz już wie, że powinien szukać zajęcia oficjalnymi kanałami. W związku z tym wnioskuje o wyrok w zawieszeniu - powiedziała Olivia Beesley.

Sędzia Brian Cummings nie przyjął jednak tej argumentacji. Albańczyk został skazany na dwa lata i cztery miesiące pozbawienia wolności. Wobec 32-latka orzeczono także przepadek roślin oraz sprzętu.

- W tej sprawie podejrzana jest nie tylko data urodzenia. Oskarżony wjechał do kraju nielegalnie, a w trakcie postępowania cały czas zmieniał zeznania - wyjaśnił w uzasadnieniu.