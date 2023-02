Hit internetu. Jajo gigant z Francji. "Trzy razy większe niż normalnie"

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Świat

Do niecodziennego zdarzenia doszło w miejscowości Landres we Francji. Jedna z kur zniosła wielkie jajo o wadze 200 gramów. To ponad trzykrotnie więcej niż ważą przeciętne kurze jaja. - Nawet trzy jajka normalnej wielkości nie ważą tyle, co to jedno - mówi właściciel kury. "Ale się musiała męczyć bidulka" - napisała jedna z internautek.

Zdjęcie Film z jajkiem gigantem stał się hitem internetu / screen via Tik Tok: ad.dn54 / materiał zewnętrzny