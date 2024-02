Przeciążenie turystyczne. Władze Sewilli podjęły decyzję

Zaproponowane zmiany zostały zawarte w planowanej umowie o współpracy z władzą centralną, którą burmistrz zamierza przedstawić Dyrekcji Generalnej ds. Dziedzictwa Państwowego Ministerstwa Finansów i Administracji Publicznej w celu przekazania użytkowania niektórych przestrzeni monumentalnego kompleksu do zarządzania kulturą i turystyką we współpracy z państwem.

Hiszpania. Dodatkowe opłaty dla turystów

Według Obserwatorium Turystyki w Sewilli z 3,8 miliona turystów przybywających co roku do miasta, od 95 proc. do 97 proc. udało się na Plac Hiszpański.