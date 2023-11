Każdego roku w regionie La Rioja dziesiątki ciężarówek gubi się w poszukiwaniu stacji benzynowej, która nie istnieje - podaje hiszpańska żandarmeria. Do wypadków dochodzi na obszarze znanym jako "Trójkąt Spodenkowy" - hiszpańskim odpowiedniku "Trójkąta Bermudzkiego" - którego nazwa jest odniesieniem do popularnego rodzaju krótkich spodenek. Kierowcy samochodów ciężarowych utykają na krętych górskich drogach w poszukiwaniu paliwa, prowadzeni przez nawigację do stacji benzynowej widmo.