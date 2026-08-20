W skrócie Rząd Pedra Sancheza planuje skierować 500 nieletnich migrantek z Ceuty do kontynentalnej Hiszpanii, co spotkało się z krytyką opozycji oraz władz Ceuty i Maroka.

Ministerstwo ds. młodzieży i dzieci wyjaśniło, że rozdzielenie samotnych dziewcząt pomiędzy wspólnoty autonomiczne wynika z wyższej konieczności, a celem jest zapewnienie im ochrony.

Władze Ceuty zapowiedziały przekazanie wszystkich nielegalnych migrantów z końca lipca do Maroka, a podczas próby przedostania do Ceuty zginęło co najmniej 145 osób według organizacji Caminando Fronteras.

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W środowym oświadczeniu, cytowanym przez telewizję Antena 3, hiszpańskie Ministerstwo ds. Młodzieży i Dzieci poinformowało, że plan przekazania wspólnotom autonomicznym nieletnich z Ceuty dotyczy migrantek i wynika z "wyższej konieczności". Taką według resortu jest sytuacja, kiedy "dziecko nie ma rodziny, do której mogłoby wrócić".

Zamiar pilnego wysłania niepełnoletnich migrantek do kontynentalnej części Hiszpanii w środę potwierdziła dla publicznego radia RNE odpowiedzialna w rządzie Sancheza za resort migracji i zabezpieczenia społecznego Elma Saiz.

- To dziewczęta, które są samotne, a priorytetem przy podejmowaniu wszelkich środków zawsze będzie ochrona dobra dziecka - stwierdziła. Dodała, że pomiędzy wspólnoty autonomiczne kontynentalnej Hiszpanii zostałyby rozdzielone "dziewczynki, które w Ceucie są same, bez opieki dorosłych".

Hiszpania. Rząd chce wysłać migrantki z Ceuty do kraju

Plan rządu Pedro Sancheza w środę skrytykował szef władz regionalnych Ceuty Juan Jesus Vivas.

Zapowiedział, że ceutyjskie władze przekażą do Maroka wszystkich nielegalnych migrantów, którzy wdarli się do tego autonomicznego miasta pod koniec lipca.

Dodał, że nie dopuści do tego, aby Ceuta stała się "platformą, dzięki której w sposób nielegalny trafiają ludzie na Półwysep Iberyjski". W podobnym tonie wypowiedział się również podczas wizyty w Ceucie lider opozycyjnej Partii Ludowej Alberto Nunez Feijoo.

Na plan rządu Hiszpanii nieprzychylnie patrzą też władze w Rabacie. Rząd Maroka kilkukrotnie już apelował do centrolewicowego gabinetu Sancheza o przekazanie temu krajowi dzieci, które przybyły do eksklawy podczas kryzysu migracyjnego w Ceucie.

30 i 31 lipca do Ceuty wdarło się korzystając z bierności marokańskich służb granicznych około 80 tys. migrantów. W ciągu kolejnych dni zawróciło do Maroka 70 tys. osób.

Pozarządowa organizacja Caminando Fronteras szacuje, że podczas masowej przeprawy do Ceuty zginęło co najmniej 145 migrantów.



