W skrócie Hiszpański samolot wojskowy z minister obrony na pokładzie doświadczył próby zakłócenia sygnału GPS podczas lotu niedaleko Królewca.

Incydent nie był skierowany bezpośrednio przeciwko minister, a podobne próby zakłóceń dotykają regularnie samolotów cywilnych i wojskowych nad Bałtykiem.

Odnotowano wzrost przypadków zakłócania nawigacji satelitarnej w krajach bałtyckich i Polsce, a głównym źródłem tych działań jest rosyjski obwód królewiecki.

Margarita Robles podróżowała na Litwę, gdzie w środę odwiedza hiszpański kontyngent, rozmieszczony w tym kraju.

Problemy hiszpańskiego samolotu z minister obrony na pokładzie

Hiszpańskie media informują, że próba zakłócenia sygnału GPS zakończyła się fiaskiem, ponieważ Airbus A330, którym leciała hiszpańska minister obrony, korzystał z satelity wojskowego.

Mimo incydentu, samolot z Margaritą Robles na pokładzie, bezpiecznie wylądował w bazie w Szawle. Stacjonuje tam oddział, w skład którego wchodzi osiem myśliwców Eurofighter, biorących udział w NATO-wskiej misji patrolowania przestrzeni powietrznej państw bałtyckich.

"Tego typu incydenty są powszechne podczas lotów nad Królewcem i dotyczą zarówno samolotów cywilnych, jak i wojskowych. Nie był to więc atak wymierzony w samolot, którym podróżowała minister, ale problem ten dotyczy wszystkich samolotów przelatujących nad tym obszarem" - wyjaśnia dziennik "El Debate".

Do podobnego incydentu z zagłuszaniem sygnału GPS doszło pod koniec sierpnia. Dotyczył on samolotu, którym podróżowała do Bułgarii szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rzeczniczka KE Arianna Podesta poinformowała, że bułgarskie władze podejrzewały Rosję o celową ingerencję.

Brytyjski dziennik "Financial Times" skomentował wówczas, że zagłuszanie systemów GPS to "systemowe i celowe działania Rosji oraz Białorusi".

Zakłócenia sygnału GPS. Zgłoszenia z różnych krajów

Pod koniec lipca estoński minister spraw wewnętrznych poinformował, że Rosja przeniosła sprzęt do zakłócania sygnału GPS do miasta Kingisepp, które położone jest około 20 km od granicy z Estonią.

Wcześniej władze Estonii ostrzegały o nasilających się zakłóceniach sygnału GPS w pobliżu granicznej rzeki Narwa i wybrzeża Zatoki Narewskiej.

W czerwcu na Litwie odnotowano rekordową liczbę zgłoszeń dotyczących zakłóceń nawigacji satelitarnej. Z danych tamtejszego Państwowego Urzędu Regulacji Łączności wynika, że wszystkie tegoroczne przypadki zakłóceń mają swoje źródło w rosyjskim obwodzie królewieckim.

Wiceminister obrony Litwy Karolis Aleksa stwierdził, że obszar dotknięty zakłóceniami GPS przez Rosję rozszerza się.

17 czerwca szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz również poinformował o zakłóceniach GPS nad Morzem Bałtyckim, przypisując odpowiedzialność za te działania Rosji.

Wcześniej zaobserwowano problemy z funkcjonowaniem dronów na Półwyspie Helskim. Bezzałogowce miały nagle odlatywać w losowym kierunku z prędkością 120 km/h i ulegać wypadkom. Problemy z lądowaniem w Bydgoszczy miał samolot Ryanair lecący z Alicante.

O wzroście przypadków zakłóceń sygnału nawigacji alarmowała także FinIandia.

