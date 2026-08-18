W skrócie Susza w Hiszpanii wymusiła transportowanie wody pitnej cysternami do ponad 100 gmin.

Według hiszpańskich mediów, największe problemy z deficytem wody występują między innymi w prowincji Salamanka i wspólnotach autonomicznych, takich jak Kastylia i Leon, Kastylia-La Mancha oraz na Balearach.

W Portugalii trwa walka z pożarami, w wyniku których siedem osób zostało rannych, a jeden ze strażaków trafił na intensywną terapię z powodu oparzeń trzeciego stopnia.

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Według dziennika "El Diario" oraz telewizji TVE najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Salamanka, na zachodzie Hiszpanii, gdzie woda dostarczana jest cysternami w 64 gminach.

W sumie transporty konieczne są na terenie sześciu z siedemnastu wspólnot autonomicznych Hiszpanii: w Kastylii i Leonie, Kastylii-La Manchy, Aragonii, Kraju Basków, Andaluzji, a także na Balearach.

Susza w Hiszpanii. Deficyt wody osiągnął "alarmujący poziom"

Trudna sytuacja panuje też we wspólnocie autonomicznej Kastylii i Leonu, na zachodzie kraju, gdzie w związku z postępującą suszą pogorszyła się też jakość wody.

W połowie sierpnia władze wspólnoty autonomicznej Galicji, na północnym zachodzie Hiszpanii, przekazały, że choć dotychczas nie uruchomiono w tym regionie transportu kołowego z wodą pitną, to w 32 gminach "deficyt wody w zbiornikach wodnych osiągnął alarmujący poziom".

Według hiszpańskiej agencji meteorologicznej (Aemet) niezwykle suchym miesiącem tego roku był lipiec, kiedy w całym kraju średni poziom opadów wyniósł niespełna 26 proc.

Zdaniem ekspertów nasilającą się suszę w Hiszpanii pogłębia niski poziom opadów, postępujące po sobie fale upałów, a także rosnące zużycie wody wraz z rekordowym w ostatnich latach napływem turystów.

Pożary na południu Europy. Z ogniem walczy Portugalia, są ranni wśród strażaków

Sytuacji nie ułatwiają też pożary, które od pewnego czasu nawiedzają region. Obecnie z szalejącym ogniem walczy sąsiad Hiszpanii - Portugalia. W poniedziałek co najmniej siedem osób zostało tam rannych w pożarze, do którego doszło na zachodnich przedmieściach Porto w gminie Valongo.

Jak poinformował kierujący akcją gaszenia pożaru komendant Bruno Oliveira, wśród poszkodowanych jest pięciu strażaków. Jeden z nich trafił na oddział intensywnej terapii z oparzeniami trzeciego stopnia.

Od poniedziałkowego wieczora walkę z ponad 20 pożarami prowadzi na terenie Portugalii, głównie jej północnej części, blisko 1,5 tys. strażaków wspieranych przez cywilów.

We wtorek rano największe pożary trawią lasy i nieużytki rolne w dystryktach Porto, Viana do Castelo, Braganca oraz Vila Real. W tym ostatnim przed północą nakazano w kilku wsiach przygotowanie ludności do ewakuacji z powodu zbliżającego się ognia.



