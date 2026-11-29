W skrócie W Hiszpanii zamknięto lokale wyborcze, a pierwsze sondażowe wyniki wskazują na zaciętą rywalizację między Partią Ludową a socjalistyczną partią PSOE.

Istotnym tematem debaty publicznej stał się kryzys mieszkaniowy, dotyczący braku dostępności lokali dla obywateli oraz spekulacyjnego przetrzymywania mieszkań.

Opozycyjna Partia Ludowa obiecała budowę miliona nowych mieszkań, natomiast ostateczne wyniki wyborów mają być znane najwcześniej 4 grudnia.

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- Scenariusz otwarty - mówią komentatorzy. To jedyne, co można w tej chwili wyczytać z sondażowych wyników przedterminowych wyborów w Hiszpanii. Według badania przeprowadzonego przez ośrodek Sigma Dos dla RTVE i FORTA , konserwatywna Partia Ludowa (PP) może zdobyć od 134 do 129 miejsc w 350-osobowym Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu.

Drugi najwyższy wynik odnotowała Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) premiera Pedro Sancheza. Ugrupowanie to może zdobyć 124-119 mandatów, natomiast skrajnie prawicowej partii Vox może przypaść 48-44 mandatów.

Według badania cytowanego przez Reutersa PP może liczyć na 131-136 mandatów w hiszpańskim parlamencie. PSOE może przypaść 119-124 mandatów, natomiast Vox może zgarnąć ich 44-48.

Wybory w Hiszpanii pod presją kryzysu mieszkaniowego. "Nie pozwalają kupić"

Może się okazać, że to prawicowa Partia Ludowa i ultraprawicowa VOX uzbierają odpowiednio dużo głosów, by utworzyć rząd. Wówczas powtórzyłaby się sytuacja z 2023 roku z tą różnicą, że wtedy to Sanchez był w opozycji. Może być tak, że do policzenia wszystkich głosów nie dowiemy się kto rzeczywiście przejmie (lub utrzyma) w Hiszpanii władzę.

- Cała nadzieja w pojedynczych głosach - śmieje się Jorge, spotkany przez nas przy Pałacu Kortezów, czyli siedzibie hiszpańskich parlamentarzystów. - Ja głosowałem na PP, bo nie podoba mi się liberalne podejście Sancheza do kwestii migracyjnych. Do tego temat mieszkań, ludzie nie mają gdzie żyć, a on jeździ na rowerze - dodaje mężczyzna. Odnosi się do nagrań, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych premiera w dniu wyborów. Uwieczniono na nich, jak premier jeździ po górach rowerem.

Mężczyzna, z którym rozmawiała Interia zwraca uwagę na kwestię mieszkaniową. I rzeczywiście, poza migracją był to temat wybijający się w kampanii wyborczej. Zmiana miała dotyczyć tego, że dostępność tanich mieszkań w dużych ośrodkach miejskich jest krytycznie niska. Według obserwatorów rynku mieszkaniowego problemem może być uwolnienie na rynek już wybudowanych mieszkań, które banki i fundusze inwestycyjne trzymają w rękach.

- Nawet pod Madrytem są puste bloki, już gotowe. I nie pozwalają ich kupić, bo liczą na to, że ceny jeszcze pójdą w górę - tłumaczy Interii Manuela, mieszkanka Madrytu.

Zdaniem opozycji w całej Hiszpanii może brakować nawet miliona mieszkań. Mowa jest o takich do zakupu, ale i takich, które można byłoby wynająć po preferencyjnych warunkach.

"My płacimy 1300 euro, ale nie mieszkamy w Madrycie". Polacy wolą mieszkać poza stolicą

Ceny wynajmu sprawiły, że wiele młodych osób mieszka po kilka w jednym mieszkaniu. Są też tacy, którzy wyprowadzili się poza stolicę, tak jak młode polskie małżeństwo, z którym rozmawia Interia.

- Jeśli ludzie widzą, że nie stać ich na zakupy, jeśli nie stać ich na to, żeby wynająć mieszkanie, w bezpiecznej dzielnicy, kiedy w ogóle nie stać ich na dzieci, to jest źle - mówi w rozmowie z Interią Kamila Karniewicz, która wraz z mężem i dziećmi mieszka w Tres Cantos uznawanej za sypialnię Madrytu.

- My płacimy 1300 euro plus rachunki jeszcze dodatkowo jakieś 200 euro. Więc tak razem płacimy 1500 euro. No i co, to jest całkiem dobra kwota jeśli chodzi o rynek madrycki. Mamy wręcz tanio - dodaje Mateusz Karniewicz.

Małżeństwo mieszka w Hiszpanii od pięciu lat i mieszka pod Madrytem, bo dzięki temu ma większą szansę, by uzbierać na wkład własny. - Ale brakuje jeszcze dużo - dodaje mężczyzna.

Właśnie kwestię mieszkaniową w kampanii wyborczej najmocniej wybijała opozycyjna Partia Ludowa, której lider wręcz wprost obiecał budowę miliona dodatkowych mieszkań.

Jeśli którejkolwiek partii uda się utworzyć rząd, jej podstawowym zadaniem będzie więc załatwienie potrzeb mieszkaniowych oraz uspokojenie nastrojów społecznych. Liczenie głosów ma się zakończyć 4 grudnia.

Z Madrytu dla Interii Łukasz Dubaniewicz



