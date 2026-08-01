W skrócie Premier Hiszpanii Pedro Sanchez opublikował nagranie z ulubionymi utworami muzycznymi, co wywołało liczne komentarze w internecie.

Do publikacji doszło w dobie pożarów hiszpańskich lasów. Na miejsce polecieli polscy strażacy, którzy będą w gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych.

Z kolei w Ceucie doszło do kryzysu migracyjnego z udziałem ok. 60 tys. marokańskich migrantów. Z tego powodu zapowiedziano nadzwyczajne posiedzenie ministrów UE.

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Premier Hiszpani Pedro Sanchez opublikował na Instagramie nagranie, na którym pochwalił się swoimi ulubionymi piosenkami. - Tego lata stworzyłem playlistę z utworami, których słuchałem najczęściej w tym roku - rozpoczął.

Sanchez podkreślił przy tym, że jego playlista jest "dość eklektyczna". Następnie wymienił trzy najczęściej słuchane przez siebie utwory. Były to produkcje brytyjskiej piosenkarki Charli XCX oraz hiszpańskich twórców - Quevedo i Melani. - Mam nadzieję, że ci się spodobają i będą ci towarzyszyć podczas tych wakacji. Udanego lata - zakończył.

Hiszpański premier nagranie opatrzył opisem "muzyka na moje lato" oraz poinformował odbiorców, gdzie mogą znaleźć odnośnik do pełnej składanki.

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Hiszpania. Pedro Sanchez pochwalił się wakacyjną playlistą. "To musi być żart"

Nagranie Sancheza pojawiło się w sieci w momencie, gdy Hiszpania walczy z pożarami lasów oraz z kryzysem migracyjnym, który dotknął Ceutę. Uwagę na ten fakt zwrócili niektórzy internauci, którzy ocenili, że dodawanie tego typu materiałów "to musi być żart".

"Przy tym wszystkim, co się dzieje, on dzieli się swoimi gustami muzycznymi" - napisała jedna z internautek. "Co za hańba. Podczas gdy Ceuta przeżywa kryzys, a nasze rodziny znoszą nieznośną presję, publikujesz to, jakby nic się nie stało" - czytamy w innym komentarzu.

Pod nagraniem pojawiły się też pozytywne komentarze, chwalące gust muzyczny hiszpańskiego premiera. "To są świetne piosenki. Dziękuję, panie premierze" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Dziękujemy za polecenia, posłucham" - dodała inna.

Hiszpania walczy z pożarami lasów. Na pomoc ruszyli polscy strażacy

Przypomnijmy, że Hiszpania walczy obecnie z serią pożarów. W ostatnich dniach ogień szalał m.in. w lasach położonych koło Madrytu, a także na terenie kompleksów leśnych i łąk w prowincjach Avila i Toledo, gdzie w sumie spłonęło ponad 80 tys. hektarów.

Ze względu na sytuację do Hiszpanii ruszyli polscy strażacy, którzy w sobotę wylecieli do Francji z lotniska w podkrakowskich Balicach.

Po dotarciu do regionu Castilla-La Mancha grupa będzie pozostawała w pełnej gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych przez cały okres pobytu i może zostać zadysponowana do akcji na żądanie strony hiszpańskiej.

Powodzenia w misji w Hiszpanii polskim strażakom życzyli minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kryzys migracyjny w Ceucie. Ogłoszono nadzwyczajne posiedzenie UE

W ostatnich dniach kryzys dotknął także hiszpańską eksklawę w Afryce Północnej - Ceutę. W niekontrolowany sposób przedostało się tam blisko 60 tys. marokańskich migrantów.

W piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych poinformował, że zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Z kolei w sobotę premier Pedro Sanchez wystosował list do Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz premiera Irlandii Micheala Martina, którego kraj sprawuje prezydencję w Radzie UE, o pilne zwołanie spotkania ministrów.

Sanchez w liście zarzucił części państw członkowskich brak solidarności wobec Hiszpanii w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie.

Ostatecznie Irlandia poinformowała, że we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych państw UE w celu omówienia sytuacji w Ceucie.





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