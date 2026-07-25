Hiszpania w ogniu, tysiące osób ewakuowanych. Ogłoszono stan wyjątkowy
Hiszpania walczy z serią pożarów lasów i łąk. Obrona cywilna poinformowała, że ze względu na zagrożenie co najmniej 65 tys. osób zostało ewakuowanych lub otrzymało zakaz opuszczania swoich domów. Władze niektórych miejscowości ujawniły, że mogło dojść do celowych podpaleń. Sytuacja jest na tyle trudna, że uruchomiony został europejski mechanizm pomocy.
W skrócie
- W Hiszpanii co najmniej 65 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub objętych zakazem opuszczania domów w związku z pożarami lasów i łąk. Ze względu na sytuację uruchomiono europejski mechanizm pomocy.
- Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Madrytu i prowincji Avila, gdzie doszło do połączenia kilku pożarów. Lokalne władze podejrzewają celowe podpalenia.
- Gaszenie pożarów utrudnione jest przez wysokie temperatury i silny wiatr. Trudna sytuacja występuje także we Francji, gdzie przeprowadzono masową ewakuację półwyspu Cap Ferret.
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Hiszpania walczy z szalejącymi pożarami lasów i łąk. Najtrudniejsza sytuacja występuje we wspólnocie automatycznej Madrytu oraz w prowincji Avila, w środkowej części kraju. W regionie tym musiało zostać ewakuowanych lub pozostać w swoich domach ponad 60 tys. osób.
Jak przekazało dowództwo hiszpańskiej obrony cywilnej, w piątek największe straty wyrządziły pożary szalejące w położonych pod Madrytem miejscowościach San Martin de Valdeiglesias oraz Villa del Prado. W obu z nich spłonęło ponad 12 tys. ha lasów i łąk.
Pożary w Hiszpanii. W niektórych regionach władze wskazują na celowe podpalenia
Służby sprecyzowały, że pod Madrytem żywioł stał się silniejszy, gdyż w piątek po południu doszło do połączenia obu pożarów. Obrona cywilna szacuje, że ogień przesuwa się tam sukcesywnie po silnie wysuszonym podłożu z prędkością 6 km/godz.
W prowincji Avila najgroźniejszy jest pożar w gminie Burgohondo, gdzie tylko w piątek spłonęło prawie 9 tys. hektarów drzewostanów i nieużytków rolnych.
W kilku miejscowościach uruchomione zostały śledztwa związane z niespodziewanym pojawieniem się kilku pożarów równocześnie. Przykładem jest gmina Casillas, w prowincji Avila, gdzie burmistrz Beatriz Diaz przypuszcza, że doszło do celowych podpaleń.
- W tym samym czasie pojawiły się u nas trzy pożary. Wszystko wskazuje na to, że są one dziełem podpalaczy - powiedziała lokalnym mediom Diaz, dodając, że żywioł został ugaszony dzięki szybkiej interwencji samolotów gaśniczych.
Trwa walka z żywiołem. Uruchomiony został europejski mechanizm pomocy
Tymczasem, jak przekazał minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska, w piątek z powodu licznych pożarów i trudności w ich gaszeniu uruchomiony został europejski mechanizm pomocy, który ma zapewnić m.in. wsparcie dla hiszpańskich samolotów gaśniczych.
Szef hiszpańskiego MSZ dodał, że do działań ratunkowych włączyły się już cztery samoloty gaśnicze: po dwa z Hiszpanii oraz Włoch.
Grande-Marlaska przypomniał, że w piątek we wspólnocie autonomicznej Madrytu oraz w prowincji Avila ogłoszony został stan wyjątkowy z powodu pożarów. W konsekwencji dowództwo operacyjne przejął tam szef wojskowej jednostki ratunkowej, tzw. UME.
Pożary w południowo-zachodniej Europie. Francja i Hiszpania zwróciły się o pomoc do UE
W sumie Hiszpanię pustoszy 50 pożarów lasów oraz nieużytków rolnych. Poza wspólnotami autonomicznymi Madrytu, Kastylii-La Manchy oraz Walencji najgroźniejsze pożary występują na terenie Andaluzji.
Według kierownictwa hiszpańskiej obrony cywilnej walkę z żywiołem utrudniają 30-stopniowe upały, a także silny miejscami wiatr, który przyspiesza przesuwanie się ognia.
Trudna sytuacja panuje ponadto w sąsiedniej Francji, gdzie władze nakazały całkowitą ewakuację mieszkańców półwyspu Cap Ferret, popularnego kurortu turystycznego na wybrzeżu Atlantyku.
W południowo-zachodniej kraju władze wysłały łodzie, aby pomóc w ewakuacji. Około 63 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy, hotele i kempingi. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek wieczorem, że sytuacja związana z pożarami lasów w kraju jest "bardzo napięta", zwłaszcza w regionie Żyrondy.
Francja, podobnie jak Hiszpania, zwróciła się o pomoc do Unii Europejskiej, ponieważ pożary nadwyrężyły możliwości straży pożarnej i innych służb ratunkowych. Nad Sekwanę kraje Wspólnoty wysłały trzy samoloty i dwa helikoptery.