Hiszpania: Rodzice stracili prawa do opieki, zanim dziecko się urodziło

Sąd we wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha w środkowej Hiszpanii podtrzymał wcześniejszą decyzję Komisja ds. Opieki nad Nieletnimi. Para chciała, by wróciło do nich dziecko, które zostało im odebrane po narodzinach.

