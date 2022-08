Hiszpania: Rekordowa temperatura w Morzu Śródziemnym. Miejscami 30 st. C

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Świat

Temperatura wody w Morzu Śródziemnym u wschodnich brzegów Hiszpanii wzrosła w sierpniu do rekordowego poziomu 30 st. C - podała państwowa agencja meteorologiczna Aemet w Madrycie. Zdaniem ekspertów przyczyniła się do tego fala tropikalnych upałów, z którą region mierzył się w lipcu.

Zdjęcie Plaża w nadmorskim mieście Lloret de Mar, nad Morzem Śródziemnym / JOSEP LAGO / AFP