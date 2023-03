Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 7 - przekazuje hiszpański dziennik ABC. Wtedy to funkcjonariusze podjęli próbę dostania się do dwupiętrowej willi w El Moralet położonego na północ od Alicante we wschodniej Hiszpanii. Zamierzali dokonać tam rewizji.

Po wielokrotnym pukaniu do drzwi i wobec braku reakcji, pewni, że jeden z głównych celów wraz z ojcem znajduje się w środku, funkcjonariusze Gwardii Cywilnej przystąpili do siłowego otwierania drzwi. Wówczas ojciec poszukiwanego mężczyzny, który wraz z synem zabarykadował się w domu, otworzył ogień z broni myśliwskiej.

Alicante: Akcja przeciw handlarzom narkotyków, ranni policjanci

Podczas strzelaniny czterech policjantów odniosło rany i zostało przewiezionych do szpitala publicznego w Alicante. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden z napastników, narodowości polskiej, został ranny w ramię. Policja otoczyła teren.

Zarówno atakujący, jak i jego syn, wyszli dobrowolnie z kryjówki i zostali zatrzymani. Policja zatrzymała w czasie tej akcji również czterech innych mężczyzn.