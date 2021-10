Hiszpania: Nowy program nauczania religii. Propozycje episkopatu zgodne z reformą rządu

Biskupi zaproponowali m.in. "perspektywę inkluzyjną" nauczania religii w celu "poszanowania różnorodności", zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby społeczne oraz "przezwyciężanie fundamentalizmów". Oprócz tego uczniowie powinni nauczyć się "odpowiedzialności za ochronę osób i planety" i umieć "stawiać czoło sytuacjom wykluczenia społecznego, ubóstwa, przemocy, niesprawiedliwości oraz nierówności między kobietami i mężczyznami".

Poszanowanie różnorodności



Hierarchowie zaproponowali też, aby w szkołach średnich tworzyć "solidarne relacje społeczne z poszanowaniem różnorodności" i "świadomość wspólnej odpowiedzialności i wspólnej przynależności w horyzoncie Królestwa Bożego".



Uczniowie powinni nauczyć się także "akceptowania tożsamości osobistej, poszanowania tożsamości innych", a także "rozwijać sensowny projekt życiowy, nabywać zdrowe nawyki, stawiać na odpowiedzialną konsumpcję, troskę o siebie i innych oraz relacje z naturą".



Biskupi zachęcają również do dialogu międzykulturowego i studiowania innych religii. Jedna z propozycji zaleca "krytyczną analizę zaangażowania religii w budowanie pokoju" oraz działanie na rzecz przezwyciężania przemocy i fundamentalizmów.





Ponadto uczniowie mają być uczeni "pokojowego rozwiązywania konfliktów, tworzenia środowiska współzależności, solidarności międzypokoleniowej, ekozależności, różnorodności, równości oraz pluralizmu wartości i tożsamości".



W szkołach podstawowych biskupi chcą umożliwić uczniom "nabywanie kryteriów w celu analizowania i denuncjowania sytuacji marginalizacji czy nierówności między kobietami i mężczyznami". Tożsamość osobista ma być tworzona na podstawie "inspirujących biografii i opowieści biblijnych, poprzez poznawanie wybitnych postaci tradycji judeochrześcijańskiej i innych religii".





Zarządzanie emocjami i rozwój własnej tożsamości



Dużą wagę przywiązuje się do zarządzania emocjami, empatii wobec pokrzywdzonych i osobistej autonomii. "Konieczne jest w procesie dojrzewania docenienie wartości demokratycznych, różnorodności społecznej i religijnej, zakładając rozwój własnej tożsamości w relacji z innymi, bazując na szacunku i inkluzyjności" - napisano na stronie internetowej CEE.



Abp Polak: Jesteśmy w środku kryzysu



"To wszystko przy rozwijaniu własnej duchowości i uznaniu osoby Jezusa Chrystusa jako trzonu chrześcijaństwa, a Biblii jako księgi Ludu Bożego - napisał "El Mundo". " Będzie się studiowało postać Matki Bożej oraz poznawało praktyki duchowe monastycyzmu, mistycyzmu i pobożności ludowej".



Do 21 października projekt ma być poddany konsultacjom społecznym, następnie zostanie opracowany tekst końcowy dla ministerstwa nauki, zgodnie z umową między Państwem i Kościołem.