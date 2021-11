Hiszpania: Media informują o rasistowskich atakach przed dyskotekami w Katalonii

Jak poinformował we wtorek wydawany w Katalonii dziennik "El Periodico", za pobiciami stoją pracownicy ochrony lokali nocnej rozrywki. Gazeta wskazuje, że podczas ostatniego weekendu doszło do kolejnego pobicia na tle rasistowskim w dyskotece Waka Sabadell w miejscowości Sant Quirze del Valles, w prowincji Barcelona.

Regionalny dziennik powołuje się na liczne nagrania z brutalnego pobicia mężczyzny, który został przed wejściem uderzony pięściami oraz skopany przez ochroniarzy dyskoteki. Gazeta twierdzi, że zdarzenie ma podłoże rasistowskie.

Z kolei dziennik "El Mundo" zauważa, że w Katalonii nasilają się przypadki blokowania wejścia do dyskotek osobom wywodzącym się z Afryki lub ich potomkom. Wskazuje, że w internecie znaleźć można nagrania prezentujące akty agresji ze strony pracowników ochrony dyskotek. Twierdzi, że wiele z nich ma podłoże rasistowskie. Według stołecznego dziennika sobotnie pobicie młodego mężczyzny przy wejściu do dyskoteki Waka Sabadell to tylko jeden z elementów większego zjawiska.

Więcej przypadków dyskryminacji na tle rasowym

"Takich przypadków dyskryminacji na tle rasowym przed wejściem do rozmaitych lokali nocnej rozrywki w Katalonii było więcej podczas tego tygodnia" - odnotował "El Mundo".

Gazeta wskazała, że doniesienia na rzekome rasistowskie motywy, którymi miała się kierować ochrona dyskotek, blokując wejście osobom wywodzącym się z Afryki, trafiły na policję również w Badalonie oraz Geronie.