Hiszpania: Matka pięciorga dzieci wygrała na loterii. Wcześniej żebrała pod sklepami

"Wielokrotnie płakałam, ale nie wiedziałam do tej pory, co to łzy szczęścia" - powiedziała Mercedes, matka pięciorga dzieci, która wygrała na loterii prawie 1,3 mln euro (ok. 6,1 mln zł.). Wcześniej z powodu kłopotów finansowych kobieta regularnie żebrała przed sklepami w Alicante (Hiszpania).

Zdjęcie Matka pięciorga dzieci wygrała prawie 1,3 mln euro / Twitter/El Pais / pixabay.com