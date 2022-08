Hiszpania: Jedna osoba nie żyje, dziesiątki rannych po zawaleniu się sceny na festiwalu

Jedna ofiara śmiertelna i dziesiątki rannych to tragiczny bilans po wypadku, do którego doszło podczas festiwalu muzyki elektronicznej "Medusa" w Cullerze na południu Walencji. Silny wiatr spowodował tam zawalenie się części sceny głównej w sobotę we wczesnych godzinach porannych - przekazuje Reuters.

Zdjęcie Na muzycznym festiwalu "Medusa" w Hiszpanii doszło do zawalenia się sceny / EVA MANEZ / Reuters / Forum / Agencja FORUM