Hiszpania: Firma produkowała broń dla Ukrainy. Dostała list-bombę

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Świat

Firma zbrojeniowa Instalaza w Saragossie otrzymała w środę ok. godz. 20 list - bombę, podobny do tego, który tego samego dnia po południu wybuchł na terenie ambasady Ukrainy w Madrycie, lekko raniąc jednego pracownika. Instalaza zatrudnia ok. 150 osób w trzech fabrykach w Saragossie (Aragonia); eksportuje do ponad 35 krajów - informuje na swoich stronach internetowych.

Zdjęcie Hiszpańska policja. Zdj. Ilustracyjne / OSCAR DEL POZO/AFP / East News