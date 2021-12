Hiszpania: "Deszcz ptaków" przy szpitalu w Ferrol. Spadło ok. 200 szpaków

Około 200 ptaków zaczęło nagle spadać w okolicach szpitala Juan Cardona w Ferrol w północno-zachodniej Hiszpanii. - Szpaki, które latały między drzewami przy izbie przyjęć, zaczęły nagle spadać. Po odlocie z gałęzi i przebyciu kilku metrów, traciły siły i spadały bezwładnie na chodniki i samochody - powiedziała Mapi Rodríguez, prezes lokalnego stowarzyszenia obywatelskiego. Władze przekazały, że szpaki uderzyły kilka osób, ale nikt nie został ranny.

Służby zebrały wszystkie ptaki, które następnie trafiły do laboratorium na badania. - Czekamy na wyniki, które wyjaśnią jak mogło do tego dojść. Usłyszeliśmy, że nie będzie to łatwe do ustalenia - dodała Rodríguez.





Podobne przypadki w Walii i Hadze

Nie jest to pierwszy tego typu przypadek w Europie. W 2019 roku 225 szpaków upadło na ulicę w Anglesey w północnej Walii. Policja tłumaczyła wówczas, że ptaki mogły umrzeć z powodu gwałtownej pogody lub przez grasującego po okolicy drapieżnika. Z kolei w 2018 roku w Hadze spadło ok. 350 ptaków. Według naukowców, zwierzęta mogły zjeść trujące owoce cisu, co doprowadziło do ich śmierci.