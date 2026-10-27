W skrócie Hiszpania deportowała do Maroka kilkunastu migrantów z Afryki i Azji, którym wcześniej odmówiono azylu po dotarciu do enklawy w Ceucie.

Organizacja Amnesty International zarzuciła hiszpańskim władzom hipokryzję, wskazując na zagrożenia dla praw człowieka w Maroku.

Hiszpańskie MSW odpiera zarzuty, utrzymując, że Maroko jest krajem bezpiecznym, a wszystkie deportacje przebiegły z zachowaniem niezbędnych zabezpieczeń.

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Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że grupa migrantów została odesłana do Maroka po tym, jak kraj ten zgodził się na ich przyjęcie. Była to pierwsza tego rodzaju deportacja z tej enklawy od czasu wielkiego kryzysu w Ceucie, który miał miejsce w lipcu.

Resort odmówił jednak podania liczby osób oraz ich narodowości. Mimo to organizacje pozarządowe - na które powołuje się Reuters - podały, że deportowano 16 osób z Senegalu, Nigerii, Jemenu, Kamerunu i Bangladeszu.

Hiszpania deportuje migrantów do Maroka. Protestują organizacje praw człowieka

Organizacje stwierdziły jednocześnie, że tego typu deportacje nie uwzględniają zagrożeń związanych z traktowaniem przez Maroko migrantów z innych krajów i są sprzeczne z wartościami wyznawanymi przez rząd Hiszpanii.

Virginia Alvarez, badaczka z Amnesty International, zarzuciła w tym kontekście władzom Hiszpanii hipokryzję.

- Hiszpania, pomimo swoich (postępowych - red.) wypowiedzi w Europie, nie zapewnia przestrzegania gwarancji praw człowieka osobom przekraczającym jej granice w Ceucie i Melilli - powiedziała, po czym wskazała, że "Maroko nie przestrzega wielu praw człowieka".

W odpowiedzi rzecznik hiszpańskiego MSW powiedział w rozmowie z Reutersem, że Maroko jest uznawane przez Unię Europejską za kraj bezpieczny, a deportacje odbywają się z "zachowaniem wszystkich niezbędnych zabezpieczeń". Nie podał jednak żadnych dodatkowych szczegółów.

Agencja Reutera próbowała skontaktować się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Maroka oraz Międzynarodową Organizacją do spraw Migracji, aby uzyskać komentarz w sprawie działań hiszpańskiego rządu. Do tej pory nie otrzymała jednak odpowiedzi.

Kryzys migracyjny w Ceucie. Do enklawy przybyło ponad 80 tysięcy osób

Przypomnijmy, że w lipcu hiszpańska enklawa w Afryce, Ceuta, zmagała się z poważnym kryzysem migracyjnym. W ciągu 48 godzin około 80 tysięcy osób przedostało się tam z Maroka. Większość migrantów ostatecznie powróciła do swojego kraju, ale mimo to tysiące osób pozostało w Ceucie

Obecnie władze Hiszpanii zapewniają w ośrodkach recepcyjnych zakwaterowanie ośmiu tysiącom migrantów. Jednocześnie trwa rozpatrywanie wniosków o azyl, które złożone zostały w większości przez osoby pozostające w Ceucie.

Kilka organizacji pozarządowych, w tym Amnesty International, złożyło jednak skargę do hiszpańskiego rzecznika praw obywatelskich. To przez fakt, że część spośród ponad 13 tys. osób, które według rządu dobrowolnie powróciły do Maroka, została zmuszona do wyjazdu. Wśród nich znalazły się też osoby niepochodzące z afrykańskiego kraju.

Dodajmy, że sytuacja w Ceucie wywołała kryzys polityczny w Hiszpanii. Rząd premiera Pedro Sáncheza znajduje się obecnie pod presją ze strony UE oraz sfrustrowanego społeczeństwa. Kraj przygotowuje się też do przedterminowych wyborów parlamentarnych, które odbędą się 29 listopada.

Źródło: Reuters



