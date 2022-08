W Victorii, Maladze i Murcji "schrony klimatyczne" są się w fazie przygotowań, zgodnie z planem Ministerstwa Transformacji Ekologicznej - dotyczącym zmian klimatycznych - w ramach którego na projekty regionów autonomicznych przewidziano dziewięć milionów euro.

Czym są schrony klimatyczne?

"Schrony klimatyczne" to miejsca, w których można spędzić godziny dnia, kiedy upały są największe. Znajdują się one zarówno w miejskich budynkach użyteczności publicznej, w szkołach, muzeach i bibliotekach, jak i na zewnątrz - w zacienionych parkach i ogrodach, gdzie w tym celu dosadza się więcej roślin, ustawia ławki, instaluje fontanny i ujęcia wody pitnej. W takich strefach temperatura nie powinna przekroczyć 26 st. C.

Z instalacji mogą korzystać bezpłatnie wszyscy, ale w pierwszej kolejności grupy najbardziej zagrożone wysokimi temperaturami - dzieci, osoby chore, starsze i niepełnosprawne.

Barcelona zwiększyła tego lata liczbę "schronów klimatycznych" do 202 w samym mieście i 50 w strefie podmiejskiej. Niektóre znajdują się w klasztorach. Docelowo mają być rozmieszczone w taki sposób, by wszyscy mieszkańcy mogli pieszo dotrzeć do "oazy chłodu" w maksymalnie 10 minut.

W Bilbao od tego lata otwarto 64 schrony w obiektach zamkniętych i 66 na zewnątrz. W Sewilli władze miasta oddały na ten cel najbiedniejszym dzielnicom trzy ośrodki miejskie.

Rekordy temperatur w Hiszpanii

Cytowany przez "El Pais" klimatolog Martin Vide apeluje o przygotowanie się na fale upałów w następnych latach, gdyż "kierunek zmian klimatycznych jest jasny".

Dane wskazują, że na wielu obszarach w środkowej Hiszpanii temperatury przekroczyły tego lata dotychczasowe rekordy.



Najwyższą temperaturę odnotowano w regionie Murcji - 45,9 st. C. W Madrycie słupek rtęci wskazywał od 25 do 31 lipca ponad 35 st. W Segowii było 15 "nocy tropikalnych", gdy temperatury wynosiły powyżej 20 st.