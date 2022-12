W sobotę około godz. 21.30 (czasu lokalnego) w Hiszpanii doszło do tragedii. Z niewyjaśnionych przyczyn autobus podróżujący między miastami Lugo i Vigo zjechał z drogi prowadzącej przez most i wpadł do wody.

Wstępnie urzędniczka z tamtego regionu Maica Larriba, na którą powołuje się agencja Reutera, opierając się na zeznaniach kierowcy przekazała, że "autobus przewoził w sumie dziewięć osób - kierowcę i ośmiu pasażerów". Na podstawie zgłoszeń krewnych dotyczących osób zaginionych uważa się, że autobusem podróżowało osiem osób.

Zdjęcie / BRAIS LORENZO / AFP

Lokalne władze podały, że dwie osoby, które przeżyły to 63-letni kierowca i pasażerka - zostali uratowani przez służby za pomocą lin z rzeki Lerez, do której runął autokar. "Silny prąd i wysoki stan wody spowodowany ulewnymi deszczami, które nawiedziły region Galicji, utrudniały poszukiwania i akcję ratunkową" - dodano.

"Kierowca uzyskał negatywny wynik testu na obecność alkoholu i narkotyków" - przekazał Reutersowi rzecznik policji. Jak dodał, operacja poszukiwawczo-ratownicza wokół mostu została zakończona. Teraz służby starają się znaleźć sposób na bezpieczne wydobycie wraku pojazdu z rzeki.

Ocalałe osoby zostały przetransportowane do pobliskich szpitali.