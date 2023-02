Do tragedii doszło we wtorek w miejscowości Sallent w Hiszpanii. 12-letnie bliźniaczki wcześniej przeniosły się tam wraz z rodzicami z Argentyny - poinformował "The Mirror".

Według relacji dziewczynki wyskoczyły z balkonu mieszkania na trzecim piętrze. Służby wezwane na miejsce natychmiast udzieliły im pomocy. Niestety życia jednej z bliźniaczek nie udało się uratować. Jej siostrę zabrano do szpitala. Obecnie jej stan lekarze określają jako stabilny. W momencie tragedii w mieszkaniu miał być ojciec dziewczynek.

Policja bada, czy bliźniaczki "zawarły pakt"

Policja bada, czy przed skokiem bliźniaczki - jak to określono - "zawarły pakt samobójczy". Na balkonie funkcjonariusze odnaleźli dwa krzesła, a w mieszkaniu - dwa odręcznie napisane listy. Śledczy wciąż próbują jednak ustalić, czy doszło do wypadku, czy było to zamierzone działanie.

Po tragedii pojawiły się doniesienia, że dzieci mogły być prześladowane. Szkoła zaprzeczyła tym twierdzeniom, poparło ją Ministerstwo Edukacji. Jednak w hiszpańskich mediach wciąż jako prawdopodobną przyczynę podaje się właśnie zastraszanie i wyśmiewanie.



Rośnie liczba samobójstw wśród dzieci

W zatrważającym tempie rośnie liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Jak wynika z danych Fundacji GrowSpace w Polsce w 2022 roku było ponad 2031 prób samobójczych osób do 18. roku życia, z czego 150 zakończyło się zgonem. W 2021 roku takich przypadków zanotowano 800. To wzrost o ponad 150 procent.

Jak wynika z danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), która prowadzi w Polsce całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 116 111, w 2016 roku 4 531 młodych osób mówiło o depresji i obniżonym nastroju. W 2022 roku takich ludzi było już 8 436, czyli średnio 23 osoby dziennie.

Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej diagnozowaną chorobą na świecie. Jak zauważa Monika Orkan-Łęcka, konsultantka telefonu zaufania, w najgorszym przypadku depresja, zwłaszcza nie leczona, może prowadzić do samobójstwa.

Tymczasem młodzi ludzie, kontaktujący się z telefonem zaufania, coraz częściej poruszają temat myśli, zamiarów i prób samobójczych. Jak wynika z danych FDDS, w 2022 roku kwestie te pojawiły się w 6 997 rozmowach (zdecydowanie częściej u dziewczynek). Jeszcze w 2016 roku takich rozmów było prawie trzy razy mniej, bo 2496.



