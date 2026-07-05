W skrócie Historyk Jarosław Hrycak porównuje obecne relacje Polski i Ukrainy do powojennego pojednania Francji i Niemiec, wskazując na znaczenie tych procesów dla przyszłości Europy.

Spór między Polską a Ukrainą zaostrzył się po nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" jednej z ukraińskich jednostek oraz odebraniu mu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego, co spotkało się z reakcjami polityków obu krajów.

W ukraińskich mediach szeroko komentowany jest list Jarosława Kaczyńskiego, w którym krytykuje decyzje Kijowa i zapowiada, że Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwi się wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej, jeśli nie zmieni ona swojej polityki historycznej.

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Między Polską i Ukrainą zaostrzył się spór związany z łączącą je przeszłością. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce poskutkowała odebraniem mu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego.

Na jednym akcie się nie skończyło - w geście solidarności z Zełenskim polskie odznaczenia postanowiło zwrócić kilku czołowych ukraińskich polityków, natomiast w geście solidarności z Nawrockim na taki sam krok zdecydowali się wybrani politycy PiS.

Polska i Ukraina muszą się pojednać? "Małe łobuziaki"

- Nie widzę dojrzałej elity politycznej ani po stronie ukraińskiej, ani polskiej - skomentował w najnowszym wywiadzie dla News.LIVE historyk Jarosław Hrycak, profesor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. - Zachowują się jak małe łobuziaki. Z naszej strony to raczej chaos i brak fachowości, a ze strony polskiej to histeria - dodał.

Zdaniem profesora szczególnie niepokojący jest czas, w jakim zaognił się spór. Stwierdził, że obecnie rozstrzyga się los nie tylko tych dwóch państw, ale całej Europy.

- Ciągle porównuję pojednanie polsko-ukraińskie z pojednaniem francusko-niemieckim. Ten ostatni przypadek położył podwaliny pod przyszłą Europę w latach 50. XX wieku. Dokładnie tak samo pojednanie polsko-ukraińskie dało szansę na rozszerzenie Unii Europejskiej daleko na wschód - aż do granic Rosji - powiedział historyk.

Hrycak nawiązał do procesu odbudowy relacji między Francją i Niemcami po II wojnie światowej. Mimo krwawej niemieckiej okupacji Paryża francuskie władze uznały, że dalsza wrogość może znowu doprowadzić Europę do katastrofy. Profesor uważa, że jeśli Warszawa i Kijów nie rozwiążą istniejących różnic, grozi to poważnymi konsekwencjami.

Ukraińskie media zaaferowane listem Kaczyńskiego

Agencja Unian osadziła wypowiedź historyka w kontekście ujawnionego przez PAP listu, który 1 lipca miał wysłać swoim posłom prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polityk pisał o wsparciu, jakie Polacy okazali Ukraińcom po inwazji Rosji w 2022 roku, i że od początku stali "po stronie prawdy, po stronie niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy".

Najgłośniejszym echem w ukraińskich mediach odbił się jednak fragment krytyczny wobec Kijowa. "Doszło do niesłychanie bezczelnego i pełnego pogardy aktu, jakim było nazwanie ważnej jednostki wojsk ukraińskich, na które przecież Polacy płacą, imieniem niebywale bestialskich i okrutnych morderców ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej".

"Ukraina nie może zostać wpuszczona do Unii Europejskiej, jeśli całkowicie nie odrzuci przyjętego dziś kierunku" - podkreślił Kaczyński w liście. "Prawo i Sprawiedliwość deklaruje Polkom i Polakom: Ukraina z kultem Bandery i innych zbrodniarzy, gloryfikacją UPA i OUN - nie wejdzie do Unii Europejskiej! Jeśli wygramy wybory, na pewno do tego nie dopuścimy" - zapowiedział.

Źródła: Unian, News.LIVE





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