W skrócie Sanae Takaichi zostanie pierwszą kobietą na stanowisku premiera Japonii, wybraną większością głosów w niższej izbie parlamentu.

Dymisja poprzedniego premiera i rozpad wieloletniej koalicji politycznej otworzyły drogę do objęcia urzędu przez Takaichi.

Nowa premier zapowiada zwiększenie liczby kobiet w gabinecie, twardą politykę wobec Chin i reformy społeczno-gospodarcze.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Japońska izba niższa parlamentu mianowała konserwatywną krytyczkę Chin, Sanae Takaichi, pierwszą kobietą na stanowisku premiera kraju. 64-latka zdobyła większość głosów w pierwszej turze głosowania.

Jak podała agencja Reutera, wybór prawdopodobnie zostanie zatwierdzony również przez mniej wpływową izbę wyższą, a Sanae Takaichi jeszcze we wtorek wieczorem zostanie zaprzysiężona jako 104. premier Japonii, zastępując obecnego premiera Shigeru Ishibę, który w zeszłym miesiącu ogłosił swoją rezygnację, biorąc odpowiedzialność za porażkę wyborczą.

Japonia. Sanae Takaichi nową premier. Zastąpi Shigeru Ishibę

Premier Ishiba przyjął rezygnacje ministrów swojego gabinetu we wtorek rano podczas porannego posiedzenia gabinetu, co doprowadziło do dymisji całego rządu, w skład którego wchodzili ministrowie z PLD i partii Komeito.

Krok ten formalizuje również rozpad koalicji PLD-Komeito, która rządziła krajem od 26 lat. Komeito ogłosiła wyjście z sojuszu na początku października, po wyborze Takaichi na przewodniczącą PLD.

Nowa premier ma ogłosić skład swojego gabinetu jeszcze we wtorek wieczorem. Po ceremonii zaprzysiężenia premiera i zatwierdzeniu ministrów w Pałacu Cesarskim, gabinet Takaichi natychmiast rozpocznie swoją działalność.

Shigeru Ishiba pełnił funkcję premiera przez 386 dni, co czyni go 24., najdłużej urzędującym premierem wśród 36 szefów rządu po II wojnie światowej.

Najdłużej tę funkcję sprawował Shinzo Abe - 3188 dni, a najkrócej książę Higashikuni Naruhiko - 54 dni.

Kim jest Sanae Takaichi? Była perkusistka z konkretnym planem na politykę

W poniedziałek Takaichi zobowiązała się do "wzmocnienia japońskiej gospodarki i przekształcenia Japonii w kraj, który może być odpowiedzialny za przyszłe pokolenia".

Sanae Takaichi uznawana jest za zwolenniczkę twardej polityki wobec Chin i konserwatystkę społeczną. Obiecała, że w jej gabinecie będzie więcej kobiet, niż w gabinecie ustępującego premiera Shigeru Ishiby, w którym były tylko dwie. 64-letnia Takaichi ma też nadzieję zwiększyć świadomość na temat problemów zdrowotnych kobiet i otwarcie opowiedziała o swoich własnych doświadczeniach związanych z menopauzą.

Sprzeciwia się jednak zmianie XIX-wiecznego prawa wymagającego od małżeństw noszenia tego samego nazwiska i chce, aby rodzina cesarska pozostała przy zasadzie dziedziczenia wyłącznie przez mężczyzn.

W młodości Sanae Takaichi była perkusistką w zespole heavymetalowym. Pasjonowała się także nurkowaniem i motoryzacją.

Kierwiński w "Graffiti" o podejrzanym o próbę podpalenia biura PO: Bogaty życiorys gróźb wobec Donalda Tuska Polsat News Polsat News