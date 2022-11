Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock i jej partnerzy z USA, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch spotkali się w czwartek i piątek w Sali Pokoju zabytkowego ratusza. Jest to miejsce o dużym znaczeniu symbolicznym; to właśnie tam ponad 370 lat temu zawarto pokój westfalski, kończący wojnę trzydziestoletnią - przypomina "Welt".

Niemcy. Historyczny krzyż usunięty przed spotkaniem G7

Przed spotkaniem czołowych dyplomatów historyczny krzyż został usunięty ze swojego miejsca i wyniesiony z sali na prośbę MSZ. Pierwszy poinformował o tym dziennik "Westfaelische Nachrichten", który w komentarzu do sprawy napisał, że nasuwa się pytanie, dlaczego miasto Monastyr nie było wystarczająco wytrwałe, by "odrzucić prośbę Ministerstwa Spraw Zagranicznych i bronić krzyża - przed którym do dziś przysięgę składają miejscy radni - jako centralnego i niepodlegającego negocjacjom elementu Sali Pokoju".

MSZ potwierdziło w piątek, że krzyż został usunięty: "Stało się to na mocy porozumienia między naszym protokołem a miastem Monastyr".

Chadeckie partie CDU i CSU są zbulwersowane usunięciem krzyża. "Tylko ci, którzy trzymają się własnej tradycji i charakteru społecznego, mogą być otwarci, suwerenni i pewni siebie w kontaktach z innymi" - powiedział portalowi "Welt" sekretarz parlamentarny grupy CDU/CSU w Bundestagu Thorsten Frei. "Chrześcijański obraz człowieka jest przecież wspólnym fundamentem liberalnych i praworządnych demokracji państw G-7".