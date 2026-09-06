W skrócie W wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt najwięcej głosów zdobyła Alternatywa dla Niemiec, uzyskując około 44 procent poparcia - wynika z dwóch sondaży exit poll.

AfD podwoiła swoje poparcie w porównaniu do poprzednich wyborów sprzed pięciu lat, kiedy zdobyła 20,8 procent głosów.

CDU według exit poll otrzymała 18,5 procent głosów, a pozostałe miejsca zajęły Lewica, SPD i Zieloni.

Liderzy AfD zadeklarowali gotowość do podjęcia rozmów z innymi partiami w sprawie utworzenia rządu lokalnego.

Program AfD zakłada między innymi zmiany dotyczące prawa do azylu i rozbudowę infrastruktury deportacyjnej w Saksonii-Anhalt.

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O godz. 18 zakończyło się głosowanie w wyborach lokalnych w landzie Saksonia-Anhalt. Przedwyborcze sondaże dawały prowadzenie Alternatywie dla Niemiec (AfD).

Przewidywania się potwierdziły. W sondażu exit poll dla telewizji ARD partia Alice Weidel zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 44,51 proc. W badaniu dla stacji ZDF AfD ma 44 proc. poparcia.

Alternatywa dla Niemiec prawdopodobnie podwoiła swoje poparcie sprzed pięciu lat. Wówczas w Saksonii zdobyła 20,8 proc.

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Rządząca na poziomie federalnym CDU w sondażu exit poll dla telewizji ARD ma 18,5 proc. głosów. Przed pięcioma laty partia Friedricha Merza zdobyła w wyborach lokalnych w Saksonii 37 proc. poparcia.

Dalsze miejsca zajęły: Lewica (9 proc.), socjaldemokraci z SPD (9 proc.) oraz Zieloni (8,5 proc.). W Saksonii trwa liczenie głosów, ostateczne wyniki powinniśmy poznać w poniedziałek nad ranem.

W reakcji na spływające wyniki współprzewodnicząca AfD Alice Weidel oświadczyła, że jej formacja "ma jasny mandat do rządzenia". Zapewniła, że będzie rozmawiała ze wszystkimi partiami nad stworzeniem lokalnego rządu. Jeszcze nie wiadomo, czy AfD otrzyma taki wynik, aby rządzić samodzielnie.

- Osiągnęliśmy dokładnie to, co chcieliśmy osiągnąć. Napisaliśmy historię w kraju związkowym - powiedział na antenie ARD lider AfD w Saksonii Ulrich Siegmund.

Nina Warken z CDU wskazała, że niedzielne wybory są "puntem zwrotnym dla naszego kraju". Ze strony formacji płyną zapewnienia, że wykluczają współpracę ze zwycięzcą.

- Wynik ten skłania do refleksji nad polityką rządu federalnego - tak zareagował na wyborcze rozstrzygnięcia w Saksonii Lars Klingbeil, współprzewodniczący partii SPD i wicekanclerz w rządzie Merza. Polityk zapewnił, że koalicja wyciągnie odpowiednie wnioski.

Niemcy. Wybory lokalne w Saksonii, AfD brylowało w sondażach

Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec miała w ostatnim sondażu 41 proc., o 18 punktów procentowych więcej niż CDU. Ośrodki badawcze wskazywały, że bezwzględna większość dla AfD jest mało prawdopodobna, a pozostałe partie razem mogą mieć matematycznie większość.

W kampanii twarzą ugrupowania był 35-letni Ulrich Siegmund. Jego łagodny obraz kontrastował z postulatami AfD.

Jak pisał dziennikarz Interii Tomasz Lejman, "partia chce zastąpić konstytucyjne prawo do azylu prawem łaski udzielanej przez państwo, wycofać land z dobrowolnych programów przyjmowania uchodźców, rozbudować areszt deportacyjny i przeprowadzić 'ofensywę deportacyjną i remigracyjną'. Dziś w Saksonii-Anhalcie powstaje ośrodek na trzydzieści osób. Program mówi o co najmniej trzystu miejscach, czyli dziesięć razy więcej".

Źródło: Reuters, Interia



