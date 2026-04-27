W skrócie Papież Leon XIV spotkał się w Watykanie z nową anglikańską arcybiskup Canterbury Sarah Mullally, pierwszą kobietą na tym stanowisku.

Oboje modlili się razem w kaplicy Urbana VIII i rozmawiali o potrzebie przezwyciężania podziałów między chrześcijanami.

Sarah Mullally zadeklarowała gotowość do współpracy na rzecz jedności oraz zaprosiła papieża do odwiedzenia Zjednoczonego Królestwa.

Papież Leon XIV przyjął w poniedziałek na audiencji w Watykanie nową anglikańską arcybiskup Canterbury Sarah Mullally, pierwszą w historii kobietę, która pełni ten urząd. Papież i prymas Kościoła Anglii modlili się razem w kaplicy Urbana VIII w Pałacu Apostolskim.

Leon XIV witając prymas Mullally nawiązał w przemówieniu do przypadającej w tym roku 60. rocznicy spotkania papieża Pawła VI z arcybiskupem Canterbury Michaelem Ramseyem. - Od tamtego czasu arcybiskupi Canterbury i biskupi Rzymu spotykali się i modlili razem, a ja cieszę się, że kontynuujemy dzisiaj tę tradycję - dodał.

Papież podkreślił: - Gdy nasz cierpiący świat bardzo potrzebuje pokoju Chrystusa, podziały między chrześcijanami osłabiają naszą zdolność do bycia skutecznymi orędownikami tego pokoju. Jeśli świat ma wziąć nasze świadectwo do serca, musimy nieustannie modlić się i podejmować wysiłki, by usuwać wszelkie przeszkody utrudniające głoszenie Ewangelii.

Historyczne spotkanie w Watykanie

Leon XIV zauważył, że podczas gdy dokonano postępu w kwestii historycznych podziałów, w ostatnich dekadach pojawiły się nowe problemy, które utrudniają drogę do pełnej jedności.

- Wiem, że Wspólnota Anglikańska również mierzy się obecnie z wieloma z tych samych kwestii. Nie możemy jednak pozwolić na to, aby te obecne wyzwania uniemożliwiły nam wykorzystanie każdej możliwej okazji do wspólnego głoszenia Chrystusa światu - oświadczył Leon XIV.

Papież przywołał słowa swojego poprzednika: "Byłoby zgorszeniem, gdybyśmy z powodu naszych podziałów nie wypełnili naszego wspólnego powołania, jakim jest czynienie Chrystusa znanym".

- Ze swej strony dodaję, że byłoby również zgorszeniem, gdybyśmy nie kontynuowali pracy na rzecz przezwyciężenia naszych różnic, niezależnie od tego, jak nierozwiązywalne mogą się wydawać - ocenił Leon XIV.

Pierwsze takie spotkanie w historii. "Musimy współpracować dla dobra wspólnego"

Abp Canterbury powiedziała papieżowi: - W dzisiejszym świecie jesteśmy wezwani do życia i głoszenia Ewangelii z nową jasnością. W obliczu nieludzkiej przemocy, głębokich podziałów i gwałtownych przemian społecznych musimy współpracować dla dobra wspólnego, budując zawsze mosty, nigdy mury, pamiętając, że najubożsi spośród nas są najbliżsi sercu Boga.

Prymas zadeklarowała, że podejmie wszelkie wysiłki na rzecz jedności i pozostanie zjednoczona w modlitwie z papieżem o pokój i sprawiedliwość na świecie. Zapewniła również Leona XIV, że Kościół Anglii przyjmie go serdecznie, gdyby zechciał odwiedzić Zjednoczone Królestwo.

