Historyczne głosowanie po ogólnonarodowym powstaniu. "Miażdżące zwycięstwo"
Konserwatywna Nacjonalistyczna Partia Bangladeszu odniosła miażdżące zwycięstwo w wyborach do parlamentu - ocenia Reuters. Wysunięto już kandydata na premiera. Głosowanie postrzegane było jako historyczne - to pierwsze wybory po ogólnokrajowym powstaniu młodych, które doprowadziło do ucieczki premier Hasiny i upadku jej rządów.
W skrócie
- W piątek ogłoszono wyniki pierwszych wyborów parlamentarnych w Bangladeszu po powstaniu młodego pokolenia w 2024 roku.
- Konserwatywna Nacjonalistyczna Partia Bangladeszu (BNP) zdobyła 212 na 299 miejsc w parlamencie, zapewniając sobie większość i zgłaszając na premiera Tarique Rahmana.
- Podczas protestów w lipcu 2024 roku władze brutalnie tłumiły demonstracje, zabijając co najmniej 1400 osób, po czym Hasina Wazed uciekła do Indii.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Głosowanie, którego wyniki ogłoszono w piątek, to pierwsze wybory do parlamentu od czasu powstania młodego pokolenia, do którego doszło w 2024 roku.
Bunt, który wszczęli młodzi, zakończył się upadkiem rządu Hasiny Wazed, która uciekła do Indii.
Zwycięstwo w wyborach ogłosiła Konserwatywna Nacjonalistyczna Partia Bangladeszu (BNP). Jak podawała stacja Jamuna TV, BNP zdobyła 212 na 299 miejsc w parlamencie.
Opozycyjna partia Jamaat-e-Islami i jej sojusznicy zdobyli z kolei 77 mandatów. Narodowa Partia Obywatelska, na której czele stoją młodzi aktywiści, którzy odegrali w trakcie protestów kluczową rolę, zdobyli tylko sześć z 30 mandatów, o które walczyli. Podkreśla to trudność przekształcenia siły protestów w poparcie wyborcze - ocenił Reuters.
Wybory w Bangladeszu. Miażdżące zwycięstwo Nacjonalistycznej Partii Bangladeszu
Wyniki takie oznaczają miażdżące zwycięstwo BNP i powrót do władzy po niemal dwóch dekadach. Na stanowisko premiera partia wysunęła kandydaturę Tarique Rahmana. Ten wrócił do Bangladeszu, gdy rząd Hasiny upadł - po 17 latach emigracji.
W rozmowie z AFP przedstawiciel Konserwatywnej Nacjonalistycznej Partii Bangladeszu Salahuddin Ahmed ocenił, że obywatele zaufali partii narodowej, która zdolna jest realizować marzenia i prośby artykułowane przez młodzież w trakcie protestów.
BNP przedstawia się jako formacja liberalno-demokratyczna. Zapowiada narodowe pojednanie i wdrożenie reform gospodarczych.
Przełomowe wybory po ogólnokrajowym powstaniu. Chcą sprowadzić byłą premier
Ahmed ogłosił też, że jego partia formalnie wystąpi do Indii z wnioskiem o wszczęcie procedury ekstradycyjnej byłej premier Hasiny, która ma stanąć przed sądem.
Czwartkowe wybory postrzegane były jako przełomowy moment w najnowszej historii kraju - opisywane były jako test dla powstającej demokracji po czasach autokratyzmu.
Do gwałtownych protestów studentów doszło w lipcu 2024 roku. Młodzi ludzie strajkowali przeciw systemowi kwot przy obsadzaniu stanowisk w administracji. Skala demonstracji stała się tak ogromna, że przerodziła się w ogólnonarodowe powstanie. Władze, brutalnie tłumiąc protesty, zabiły co najmniej 1400 osób. Pod presją Hasina uciekła do Indii.
Źródła: Reuters, AFP