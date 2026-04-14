Historyczna wizyta papieża. Krótko po lądowaniu zgłoszono dwa incydenty
Do podwójnego zamachu samobójczego doszło w poniedziałek w prowincji Blida na północy Algierii w czasie, gdy z wizytą w kraju przebywa papież Leon XIV - poinformowała we wtorek agencja AFP, powołując się na źródła.
Źródła te potwierdziły agencji, powołując się na relacje świadków, że w poniedziałek nastąpiły "dwa incydenty zagrażające bezpieczeństwu, o charakterze terrorystycznym". Jak dodała AFP, dwóch zamachowców samobójców wysadziło się w powietrze i zginęło.
Według źródła agencji mogło dojść także do trzeciego incydentu, którego jeszcze nie potwierdzono. Na razie nie podano informacji o liczbie ofiar.
AFP zweryfikowała we wtorek nagrania z Al-Bulajdy, głównego miasta prowincji Blida, przedstawiające dwa okaleczone ciała. Filmy zostały opublikowane kilka godzin po przybyciu do Algieru papieża Leona XIV, który odbywa historyczną wizytę w tym kraju.
Algieria. Seria incydentów podczas wizyty papieża
W poniedziałek papież przebywał w stolicy Algierii, Algierze, oddalonym o około 40 km od Al-Bulajdy. We wtorek, w drugim dniu wizyty, Leon XIV przebywa w Annabie w północno-wschodniej części kraju.
Jak zauważyła AFP, o podwójnym zamachu początkowo poinformowała również Unia Afrykańska, ale następnie wycofała się z tej informacji, ponieważ wiadomość "opierała się na informacjach niepotwierdzonych przez oficjalne źródła".
Ostatni odnotowany zamach samobójczy w Algierii nastąpił w lutym 2020 r. i był wymierzony w bazę wojskową na południu kraju; zginął w nim algierski żołnierz, a do ataku przyznała się dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie - przypomniała AFP.