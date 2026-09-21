Historyczna porażka Merza. Są wstępne końcowe wyniki wyborów w Niemczech

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Po raz pierwszy w historii RFN chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego - wynika ze wstępnych końcowych wyników. Według nich partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza nie przekroczyła w niedzielnych wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wymaganego progu pięciu procent. Triumf odniosła prawicowo-populistyczna partia AfD, uzyskując 38,2 proc. głosów.

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Friedrich Merz w garniturze i okularach stoi na tle niebieskiej ściany, obok zamkniętych drzwi.
Kanclerz Friedrich Merz uznał wynik CDU za katastrofę (zdj. ilustracyjne)SEBASTIAN GOLLNOW / DPA AFP

W skrócie

  • W Meklemburgii-Pomorzu Przednim CDU nie przekroczyła progu wyborczego i nie wejdzie do parlamentu kraju związkowego.
  • W wyborach zwyciężyła partia AfD, zdobywając 38,2 proc. głosów, a kolejne miejsca zajęły SPD, Lewica i Zieloni.
  • Kanclerz Friedrich Merz uznał wynik CDU za katastrofę, a obserwatorzy wskazują na osłabienie jego pozycji w partii.
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Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) uzyskała 4,9 proc. głosów. Rezultat ten jest najgorszym w historii chadeków w wyborach w Niemczech. To także pierwszy przypadek w historii, gdy CDU nie znajdzie się w parlamencie niemieckiego kraju związkowego.

W wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD), uzyskując 38,2 proc. głosów. Drugie miejsce zajęło socjaldemokratyczne SPD z wynikiem na poziomie 35,5 proc. W parlamencie w Schwerinie znajdzie się także Lewica (6,5 proc.) oraz Zieloni (5,7 proc.). 

Takie rezultaty oznaczają, że premierką niemal na pewno pozostanie Manuela Schwesig z SPD.

Niemcy. Wstępne końcowe wyniki wyborów. Kanclerz o "katastrofie"

Ostateczny wynik, zatwierdzony po sprawdzeniu protokołów, ewentualnych błędów rachunkowych i ważności głosów, nie powinien znacząco odbiegać od wstępnego końcowego rezultatu podanego przez landową komisję wyborczą.

Uwagę obserwatorów zwraca to, że w przedziale wiekowym 16-24 lat w Meklemburgii-Pomorzu Przednim tylko 2 proc. wyborców zagłosowało na CDU. Wśród wyborców w wieku od 25 do 34 lat były to 3 proc.

Kanclerz Merz, lider chadeków, zabrał w niedzielę głos nieco po godz. 18, po pierwszych prognozach, zgodnie z którymi CDU jeszcze wchodziło do parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W siedzibie chadeków w Berlinie kanclerz wynik w tym kraju związkowym na północy Niemiec nazwał "katastrofą".

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Merz zadeklarował jednocześnie, że "chce pchnąć nasz kraj naprzód", podkreślając, że "muszą zostać przeprowadzone reformy". Ta deklaracja odczytywana jest w Niemczech jako wola pozostania kanclerza na stanowisku szefa rządu.

Niemiecka prasa odnotowuje, że mimo obecności na miejscu pozostałych czołowych polityków CDU, w tym premierów krajów związkowych, Merz zdecydował się wyjść na scenę sam.

Wynik niedzielnym wyborów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim to kolejne po wyborach w Saksonii-Anhalcie 6 września rozczarowanie dla chadeków. Zdaniem obserwatorów, taki scenariusz może kosztować Merza nawet przyszłość w urzędzie kanclerskim. Szef niemieckiego rządu jest rekordowo niepopularny i powszechnie krytykowany, również we własnej partii. W ostatnich miesiącach jego pozycja w CDU osłabła.

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