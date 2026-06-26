W skrócie Dwór brytyjski po raz pierwszy ujawnił, ile podatków zapłacił król Karol III, aby zwiększyć przejrzystość monarchii i wesprzeć jej modernizację.

Buckingham Palace poinformował, że Karol III zapłacił w dwóch ostatnich latach podatkowych odpowiednio 11,7 mln oraz 12,9 mln funtów, a książę William w ostatnim roku podatkowym przekazał 7,8 mln funtów.

W roku finansowym 2025/26 państwowa dotacja Sovereign Grant wyniosła 132,1 mln funtów, z czego niemal połowa przeznaczona została na ochronę zabytkowych pałaców królewskich.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Buckingham Palace poinformował, że w dwóch pierwszych pełnych latach podatkowych swego panowaniaKarol III musiał zapłacić 11,7 mln funtów (rok 2023-24) oraz 12,9 mln (2024-25).

Formalnie rzecz biorąc, Jego Królewska Mość wpłacił te pieniądze na konto Urzędu Skarbowo-Celnego Jego Królewskiej Mości (HMRC).

Jak tłumaczy dwór, ujawnienie tej sumy ma unowocześnić monarchię i służyć większej przejrzystości.

Książę William i Karol III płacą miliony podatków. Nowe dane z Pałacu

BBC szacuje, że w zeszłym roku monarcha był w pierwszej setce brytyjskich podatników odprowadzających najwyższe daniny.

Książę William, następca tronu zapłacił w ostatnim roku podatkowym 7,8 miliona funtów podatków. W sumie, od kiedy został księciem Walii po śmierci Elżbiety II, zapłacił ponad 20 milionów funtów.

Oświadczenie dworu przynosi też informację na temat wysokości tzw. Sovereign Grant - państwowej dotacji, z której pokrywane są między innymi oficjalne obowiązki publiczne wykonywane przez członków rodziny królewskiej, wypłaty dla ludzi zatrudnionych na dworze oraz koszty utrzymania królewskich rezydencji

W zakończonym już roku finansowym 2025/26 dotacja wyniosła 132,1 miliona funtów. To wzrost z 86,3 miliona w roku 2024/25. Na tym samym poziomie utrzymywała się także w trzech poprzednich latach finansowych.

Sovereign Grant rośnie. Pałac Buckingham ujawnia finansowe szczegóły

Dwór informuje, że prawie połowa z tych pieniędzy przeznaczona została na ochronę zabytkowych królewskich pałaców, które w oświadczeniu nazwane są "ikonicznymi".

Wzrost Sovereign Grant wynika też po części z tego, że jest ona wyliczana proporcjonalnie do zysków uzyskanych z nieruchomości, których właścicielem, przynajmniej na papierze, jest dwór. W rzeczywistości zarządza nimi niezależna od niego instytucja publiczna, a przychody trafiają do budżetu państwa. W ostatnich latach zyski wzrastały, częściowo dzięki dochodom z dzierżawy terenów pod farmy wiatrowe.

W trwającym roku finansowym grant wynosi niemal 138 milionów funtów, co związane jest z wejściem w ostatnią fazę programu renowacji Pałacu Buckingham. Potem - jak czytamy w oświadczeniu- dwór ma otrzymywać mniej pieniędzy.

Jednocześnie dwór potwierdził, że po zakończeniu remontu Karol III nie zamierza na stałe mieszkać w Pałacu Buckingham. Cel dworu to szersze udostępnienie pałacu zwiedzającym.





Hennig-Kloska w ''Gościu Wydarzeń'' o aferze w Szpitalu Południowym: Trzeba zgłaszać do prokuratury, a nie komentować w telewizji Polsat News