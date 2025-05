Przekonał się o tym ostatnio Viktor Orban, który po wydaniu przez Sarajewo nakazu aresztowania Dodika chciał go, używając węgierskich służb, z Bośni nielegalnie wywieźć. Zakładając - jak się okazało niesłusznie - że jeśli Waszyngton mięknie w relacjach z Rosją, to oznacza to ogólne przewartościowanie w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych.

Dodik, z kolei, nie boi się aresztowania przez sarajewskie służby, bowiem, jak twierdzi, "pokłada wiarę w policji Republiki Serbskiej" i wygląda na to, że ramiona federalnej władzy są zbyt krótkie, by go w Bania Luce dosięgnąć. Nawet jeśli to by się zresztą stało, to wątpliwe, by Sarajewo zaryzykowało eskalację napięcia i prowokowało wściekłość Serbów.