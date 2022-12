Nieświadome niebezpieczeństwa dziecko bawiło się nad jeziorem, znajdującym się niedaleko jego domu, kiedy zostało zaatakowane przez hipopotama, wynika z informacji policji. "Chwycił on dziecko swoimi ogromnymi szczękami i był w trakcie połykania, gdy zobaczył to stojący nieopodal mężczyzna i zaczął gorączkowo obrzucać zwierzę kamieniami" - relacjonuje brytyjski dziennik "The Daily Telegraph".

Ugandyjska policja przekazała, że hipopotam zdążył połknąć połowę ciała dziecka.

Ostatecznie jednak wypluł chłopca i wrócił do wody. "To pierwszy tego rodzaju incydent, w którym hipopotam wyszedł z jeziora Edward i zaatakował małe dziecko" - podkreśla ugandyjska policja. Z informacji funkcjonariuszy wynika, że chłopiec został przewieziony z niewielkimi obrażeniami do szpitala w pobliskim mieście Bwera. "Jako środek ostrożności podano mu szczepionkę przeciwko wściekliźnie, a następnie wypisano ze szpitala i zwrócono rodzicom" - napisała gazeta.