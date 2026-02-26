W skrócie Hillary Clinton zeznała przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA w sprawie Jeffreya Epsteina i stwierdziła, że go nie znała.

Była sekretarz stanu przyznała, że poznała Ghislaine Maxwell i spotkała ją podczas wydarzeń organizowanych przez fundację Clintonów.

W dokumentach sprawy znalazły się zdjęcia Billa Clintona z Jeffreyem Epsteinem, jednak jak dotąd nie ma dowodów na jego udział w przestępstwach.

W czwartek przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA stanęła była sekretarz stanu USA Hillary Clinton. Obrady został utajnione, jednak w mediach społecznościowych opublikowane zostało oświadczenie początkowe polityk.

- Nie pamiętam, bym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina, nigdy nie leciałam jego samolotem, ani nie odwiedziłam jego wyspy, domów ani biur - oświadczyła Hillary Clinton.

- Tak jak każda inna przyzwoita osoba, byłam przerażona tym, czego dowiedzieliśmy się o ich przestępstwach - zadeklarowała polityk i wezwała komisję, by przesłuchała w sprawie Epsteina Donalda Trumpa.

- Gdyby ta komisja naprawdę chciała dowiedzieć się prawdy o przestępstwach Epsteina, zapytałaby Trumpa bezpośrednio pod przysięgą o dziesiątki tysięcy razy, kiedy pojawił się w aktach Epsteina - oświadczyła Clinton.

USA. Clintonowie wezwani przez Kongres, chodzi o Epsteina

W piątek przed komisją stanie Bill Clinton, którego zdjęcia znalazły się w odtajnionych aktach związanych z aferę Epsteina.

Były prezydent nie tylko został sfotografowany z miliarderem skazanym m.in. za handel ludźmi i nadużycia seksualne. W materiałach znalazło się m.in. zdjęcie, na którym na kolanach Clintona siedzi młoda kobieta.

W oświadczeniu Clinton zaprzecza, że ona czy je mąż mieli wiedzę o przestępstwach popełnianych przez Jeffreya Epsteina. Potwierdziła natomiast, że jej mąż wspólnie z miliarderem odbywał "wycieczki charytatywne".

USA. Zdjęcia byłego prezydenta w aktach sprawy Epsteina

Była sekretarz stanu USA potwierdziła także, że miała kontakt z Ghislaine Maxwell, która odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwa związane z handlem ludźmi w celach seksualnych.

Hillary Clinton oświadczyła, że natknęła się na partnerkę Epsteina podczas wydarzeń organizowanych przez fundację Clintonów. Ponadto Ghislaine Maxwell była gościem weselnym ich córki, Chelsea.

Choć w aktach sprawy Jeffreya Epsteina znajdują się fotografie przedstawiające Billa Clintona, to jak dotąd nie w materiałach nie odnaleziono dowodów na to, że były prezydent mógł być zaangażowany w przestępstwa popełniane przez Epsteina.

