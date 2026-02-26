Hillary Clinton zeznaje w sprawie Epsteina. "Nie miałam pojęcia"
- Nie miałam pojęcia o ich przestępczej działalności. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina - stwierdziła podczas przesłuchania w Kongresie Hillary Clinton. Była sekretarz stanu USA przekazała, że była "przerażona tym, czego dowiedziała się o przestępstwach" multimilionera. Żona byłego prezydenta USA potwierdziła, że miała kontakt z partnerką Epsteina, Ghislaine Maxwell.
W skrócie
- Hillary Clinton zeznała przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA w sprawie Jeffreya Epsteina i stwierdziła, że go nie znała.
- Była sekretarz stanu przyznała, że poznała Ghislaine Maxwell i spotkała ją podczas wydarzeń organizowanych przez fundację Clintonów.
- W dokumentach sprawy znalazły się zdjęcia Billa Clintona z Jeffreyem Epsteinem, jednak jak dotąd nie ma dowodów na jego udział w przestępstwach.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W czwartek przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA stanęła była sekretarz stanu USA Hillary Clinton. Obrady został utajnione, jednak w mediach społecznościowych opublikowane zostało oświadczenie początkowe polityk.
- Nie pamiętam, bym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina, nigdy nie leciałam jego samolotem, ani nie odwiedziłam jego wyspy, domów ani biur - oświadczyła Hillary Clinton.
- Tak jak każda inna przyzwoita osoba, byłam przerażona tym, czego dowiedzieliśmy się o ich przestępstwach - zadeklarowała polityk i wezwała komisję, by przesłuchała w sprawie Epsteina Donalda Trumpa.
- Gdyby ta komisja naprawdę chciała dowiedzieć się prawdy o przestępstwach Epsteina, zapytałaby Trumpa bezpośrednio pod przysięgą o dziesiątki tysięcy razy, kiedy pojawił się w aktach Epsteina - oświadczyła Clinton.
USA. Clintonowie wezwani przez Kongres, chodzi o Epsteina
W piątek przed komisją stanie Bill Clinton, którego zdjęcia znalazły się w odtajnionych aktach związanych z aferę Epsteina.
Były prezydent nie tylko został sfotografowany z miliarderem skazanym m.in. za handel ludźmi i nadużycia seksualne. W materiałach znalazło się m.in. zdjęcie, na którym na kolanach Clintona siedzi młoda kobieta.
W oświadczeniu Clinton zaprzecza, że ona czy je mąż mieli wiedzę o przestępstwach popełnianych przez Jeffreya Epsteina. Potwierdziła natomiast, że jej mąż wspólnie z miliarderem odbywał "wycieczki charytatywne".
USA. Zdjęcia byłego prezydenta w aktach sprawy Epsteina
Była sekretarz stanu USA potwierdziła także, że miała kontakt z Ghislaine Maxwell, która odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwa związane z handlem ludźmi w celach seksualnych.
Hillary Clinton oświadczyła, że natknęła się na partnerkę Epsteina podczas wydarzeń organizowanych przez fundację Clintonów. Ponadto Ghislaine Maxwell była gościem weselnym ich córki, Chelsea.
Choć w aktach sprawy Jeffreya Epsteina znajdują się fotografie przedstawiające Billa Clintona, to jak dotąd nie w materiałach nie odnaleziono dowodów na to, że były prezydent mógł być zaangażowany w przestępstwa popełniane przez Epsteina.