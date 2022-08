Hillary Clinton postanowiła wyrazić swoje wsparcie dla premier Finlandii Sanny Marin, która została skrytykowana z powodu swojego imprezowego stylu życia.

Żona Billa Clintona opublikowała w mediach społecznościowych swoje taneczne zdjęcie z czasów, gdy była sekretarzem stanu USA. Zacytowała przy tym słowa byłej gubernator Teksasu Ann Richards dotyczące dwóch wielkich gwiazd Hollywood.

Hillary Clinton na parkiecie

"Jak powiedziała Ann Richards: 'Ginger Rogers robiła to samo, co Fred Astaire. Po prostu robiła to wspak i na wysokich obcasach'. Oto ja w Kartaginie, kiedy byłam tam na spotkaniu jako sekretarz stanu. Tańcz dalej, Sanno Marin" - napisała na Twitterze Hillary Clinton.

Na reakcję premier Finlandii nie trzeba było długo czekać. "Dziękuję, Hillary Clinton" - odpisała krótko Sanna Marin. Do wpisu dołączyła emotkę serca.

Zdjęcie Hillary Clinton / AFP

W sierpniu media obiegło nagranie, na którym premier Finlandii bawi się na imprezie zorganizowanej w jej domu. Widać na nim, jak 37-latka pije alkohol, bawi się i wygłupia w towarzystwie znajomych na domówce, a także jak tańczy w klubie ze znanym piosenkarzem.



Insynuowano, że rozbawiona Sanna Marin mogła podczas zabawy sięgnąć po substancje zabronione. Sama premier zaprzeczała tym oskarżeniom. - Nie brałam narkotyków, nie używałam niczego poza alkoholem - zapewniała.

Premier Finlandii zgodziła się poddać testowi na obecność narkotyków, który dał wynik negatywny.

Hillary Clinton nie jest jedyną osobą, która wyraziła wsparcie dla Sanny Marin. Wcześniej internecie powstała akcja #solidaritywithsanna, w ramach której kobiety umieszczają w mediach społecznościowych filmiki, na których - tak samo jak premier Finlandii - bawią się w gronie znajomych.