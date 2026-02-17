Hillary Clinton wprost o działaniach Białego Domu. "Celowo to przeciągają"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Hillary Clinton skrytykowała sposób, w jaki administracja Donalda Trumpa podeszła do kwestii ujawnienia dokumentów ze sprawy Jeffreya Epsteina. Zdaniem byłej sekretarz stanu USA opieszałość Białego Domu w opublikowaniu wszystkich dokumentów wskazuje na próbę zatuszowania niektórych informacji. Hillary i Bill Clintonowie złożą zeznania przed Kongresem w sprawie swoich powiązań z Epsteinem 26 i 27 lutego.

Hillary Clinton krytykuje Biały Dom za opóźnianie publikacji kompletu akt Epsteina
Hillary Clinton krytykuje Biały Dom za opóźnianie publikacji kompletu akt EpsteinaAdam BerryAFP

  • Hillary Clinton zarzuciła administracji Donalda Trumpa celowe opóźnianie publikacji akt dotyczących Jeffreya Epsteina.
  • Clintonowie zgodzili się złożyć zeznania przed komisją Kongresu w sprawie powiązań z Epsteinem.
  • Hillary Clinton stwierdziła, że wraz z mężem są wykorzystywani do odwracania uwagi od Donalda Trumpa.
Hillary Clinton zarzuciła administracji prezydenta Donalda Trumpa, że próbuje tuszować sposób, w jaki władze obchodzą się z dokumentami dotyczącymi przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.

Podczas rozmowy z BBC w Berlinie, gdzie brała udział w dorocznym World Forum, była sekretarz stanu USA zaapelowała o pełne ujawnienie akt. - Niech opublikują te akta. Celowo to przeciągają - podkreśliła.

Biały Dom z kolei przekonuje, że poprzez publikację dokumentów administracja zrobiła "więcej dla ofiar niż demokraci kiedykolwiek wcześniej".

Akta Epsteina. Clintonowie złożą zeznania przed Kongresem

W styczniu Clintonowie zgodzili się złożyć zeznania przed komisją Kongresu w sprawie swoich powiązań z Jeffreyem Epsteinem.

Presja ze strony republikańskich kongresmenów wobec byłej pary prezydenckiej przyniosła efekt. Po ogłoszeniu decyzji przez Clintonów zaplanowane wcześniej głosowanie nad uznaniem ich za winnych obrazy Kongresu zostało odłożone - zauważa BBC.

Przewodniczący komisji Izby Reprezentantów James Comer oskarżył Clintonów o celowe przeciąganie sprawy, twierdząc, że "ustąpili" dopiero w obliczu zapowiadanego głosowania.

    Hillary Clinton złoży zeznania przed Kongresem 26 lutego, a Bill Clinton - dzień później, 27 lutego. Będzie to pierwsze przesłuchanie byłego prezydenta przed komisją Kongresu od 1983 roku, gdy zeznawał Gerald Ford.

    Clinton ponownie zaapelowała, by przesłuchanie miało charakter jawny. - Stawimy się, ale uważamy, że lepiej byłoby zrobić to publicznie - powiedziała BBC.

    - Chcę tylko, żeby było fair. Chcę, by wszystkich traktowano tak samo. Nie mamy nic do ukrycia. Wielokrotnie wzywaliśmy do pełnego ujawnienia akt. Uważamy, że światło dzienne jest najlepszym środkiem dezynfekującym - podkreśliła była kandydatka na prezydenta.

    Zapytana również, czy Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę Yorku, powinien stanąć przed komisją Kongresu USA, Hillary Clinton stwierdziła: - Uważam, że każdy, kto zostanie wezwany, powinien zeznawać.

      Hillary Clinton wskazuje na Donalda Trumpa

      Hillary Clinton oceniła, że ona i jej mąż są wykorzystywani do odwracania uwagi od Donalda Trumpa.

      - Spójrzcie na ten "błyszczący obiekt" - mówiła, udając przedstawicieli administracji Trumpa. - Zamiast meritum pojawiają się Clintonowie, nawet Hillary Clinton, która nigdy nie poznała tego człowieka.

      Przyznała jednocześnie, że "kilka razy" spotkała byłą partnerkę i współpracownicę Epsteina, Ghislaine Maxwell.

      Bill Clinton, którego nazwisko pojawia się w aktach, był znajomym Epsteina, jednak - jak podkreśla - zerwał z nim kontakt 20 lat temu.

      Clintonowie nie zostali oskarżeni przez ofiary Epsteina. Oboje zaprzeczają, by w tamtym czasie wiedzieli o jego przestępczej działalności.

      Źródło: BBC

