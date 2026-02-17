W skrócie Hillary Clinton zarzuciła administracji Donalda Trumpa celowe opóźnianie publikacji akt dotyczących Jeffreya Epsteina.

Clintonowie zgodzili się złożyć zeznania przed komisją Kongresu w sprawie powiązań z Epsteinem.

Hillary Clinton stwierdziła, że wraz z mężem są wykorzystywani do odwracania uwagi od Donalda Trumpa.

Hillary Clinton zarzuciła administracji prezydenta Donalda Trumpa, że próbuje tuszować sposób, w jaki władze obchodzą się z dokumentami dotyczącymi przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.

Podczas rozmowy z BBC w Berlinie, gdzie brała udział w dorocznym World Forum, była sekretarz stanu USA zaapelowała o pełne ujawnienie akt. - Niech opublikują te akta. Celowo to przeciągają - podkreśliła.

Biały Dom z kolei przekonuje, że poprzez publikację dokumentów administracja zrobiła "więcej dla ofiar niż demokraci kiedykolwiek wcześniej".

Akta Epsteina. Clintonowie złożą zeznania przed Kongresem

W styczniu Clintonowie zgodzili się złożyć zeznania przed komisją Kongresu w sprawie swoich powiązań z Jeffreyem Epsteinem.

Presja ze strony republikańskich kongresmenów wobec byłej pary prezydenckiej przyniosła efekt. Po ogłoszeniu decyzji przez Clintonów zaplanowane wcześniej głosowanie nad uznaniem ich za winnych obrazy Kongresu zostało odłożone - zauważa BBC.

Przewodniczący komisji Izby Reprezentantów James Comer oskarżył Clintonów o celowe przeciąganie sprawy, twierdząc, że "ustąpili" dopiero w obliczu zapowiadanego głosowania.

Hillary Clinton złoży zeznania przed Kongresem 26 lutego, a Bill Clinton - dzień później, 27 lutego. Będzie to pierwsze przesłuchanie byłego prezydenta przed komisją Kongresu od 1983 roku, gdy zeznawał Gerald Ford.

Clinton ponownie zaapelowała, by przesłuchanie miało charakter jawny. - Stawimy się, ale uważamy, że lepiej byłoby zrobić to publicznie - powiedziała BBC.

- Chcę tylko, żeby było fair. Chcę, by wszystkich traktowano tak samo. Nie mamy nic do ukrycia. Wielokrotnie wzywaliśmy do pełnego ujawnienia akt. Uważamy, że światło dzienne jest najlepszym środkiem dezynfekującym - podkreśliła była kandydatka na prezydenta.

Zapytana również, czy Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę Yorku, powinien stanąć przed komisją Kongresu USA, Hillary Clinton stwierdziła: - Uważam, że każdy, kto zostanie wezwany, powinien zeznawać.

Hillary Clinton wskazuje na Donalda Trumpa

Hillary Clinton oceniła, że ona i jej mąż są wykorzystywani do odwracania uwagi od Donalda Trumpa.

- Spójrzcie na ten "błyszczący obiekt" - mówiła, udając przedstawicieli administracji Trumpa. - Zamiast meritum pojawiają się Clintonowie, nawet Hillary Clinton, która nigdy nie poznała tego człowieka.

Przyznała jednocześnie, że "kilka razy" spotkała byłą partnerkę i współpracownicę Epsteina, Ghislaine Maxwell.

Bill Clinton, którego nazwisko pojawia się w aktach, był znajomym Epsteina, jednak - jak podkreśla - zerwał z nim kontakt 20 lat temu.

Clintonowie nie zostali oskarżeni przez ofiary Epsteina. Oboje zaprzeczają, by w tamtym czasie wiedzieli o jego przestępczej działalności.

Źródło: BBC

