Hegseth zapowiada wojnę aż do kapitulacji Iranu. "To dopiero początek"

Sekretarz wojny USA Pete Hegseth powiedział w rozmowie z CBS News, że trwające ataki na Iran "to dopiero początek" i powtórzył słowa Donalda Trumpa, że celem Białego Domu jest bezwarunkowa kapitulacja Iranu. - To jest wojna. To jest konflikt. To jest powalenie wroga na kolana - powiedział Hegseth i stwierdził, że Biały Dom "nie wywiesza transparentu z napisem 'misja zrealizowana'".

Pete Hegseth w niebieskim garniturze z rozłożonymi rękami, w tle dym nad zabudowaniami przemysłowymi w Iranie
Sekretarz wojny USA Pete Hegseth zapowiedział, że dotychczasowe ataki na Iran "to dopiero początek" operacjiFATEMEH BAHRAMI / ANADOLU; ANDREW HARNIK/POOLAFP

  Sekretarz wojny USA Pete Hegseth zapowiedział, że ataki na Iran "to dopiero początek" i powtórzył dążenie Białego Domu do bezwarunkowej kapitulacji Iranu.
  Hegseth stwierdził, że działania amerykańskiego wojska "nie są uczciwe celowo", podkreślając, że decyzje o ataku należały do Stanów Zjednoczonych, a nie Izraela.
  Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w atakach zginęło co najmniej 1332 irańskich cywilów.
Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth w rozmowie z CBS zapowiedział, że mimo postępów w Iranie, aktualnie działania "to dopiero początek" operacji w Iranie. Polityk powtórzył, że Biały Dom dąży do bezwarunkowej kapitulacji reżimu ajatollahów.

- To jest wojna. To jest konflikt. To rzucenie wroga na kolana. To, czy zorganizują ceremonię na placu w Teheranie i się poddadzą, zależy tylko od nich - powiedział polityk.

- Niezależnie czy Iran chce to przyznać, czy nie, czy ich duma nie pozwala im powiedzieć tego głośno, czy nie, dojdzie do bezwarunkowej kapitulacji - ocenił Hegseth.

    Sekretarz wojny USA zapowiada kontynuację wojny w Iranie. "To tylko początek"

    Przedstawiciel Białego Domu podkreślił, że dotychczasowe ataki USA i Izraela na Iran "to tylko początek", a dalsze ataki zmuszą Teheran do poddania się.

    Jednocześnie Hegseth zaprzeczył wcześniejszym słowom sekretarza stanu Marco Rubio, że to Izrael odegrał decydującą rolę w ataku na Iran.

    - Zawsze kontrolowaliśmy pedał gazu, decydując, czy jechać, czy nie jechać - powiedział sekretarz wojny. Słowa o tym, że USA musiały zaatakować Iran po decyzji Izraela, korygował sam Rubio oraz Donald Trump, biorąc na USA całość odpowiedzialności za decyzję o ataku.

    Pete Hegseth o operacji przeciwko Iranowi: To nie jest uczciwa walka. I to celowo

    W rozmowie z CBS Pete Hegseth odniósł się także do słów spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, który stwierdził, że amerykański cele w Iranie zostały niemal w całości zrealizowane. Sekretarz wojny potwierdził sukcesy, jednak zapewnił, że ataki będą kontynuowane.

      - Stany Zjednoczone nie wywieszają transparentu z napisem "misja zrealizowana". Ale możemy jasno powiedzieć Amerykanom, że to nie jest uczciwa walka. I to celowo - powiedział Hegseth.

      - Nasze możliwości są przytłaczające w porównaniu z możliwościami Iranu - stwierdził polityk.

      Eksplozję w szkole w Minab wywołał pocisk Tomahawk. Wcześniej Trump i Hegseth zaprzeczali atakowi

      W poniedziałek za sprawą kolektywu dziennikarzy śledczych Bellingcat światło dzienne ujrzało nagranie z ataku z użyciem pocisku Tomahawk na cel w sąsiedztwie szkoły dla dziewcząt w Minab, gdzie zginęło 168 osób, głównie uczennic.

      W sobotę Donald Trump i Pete Hegseth zapewniali na pokładzie Air Force One, że to Irańczycy ostrzelali szkołę. - Jak wiesz, ich amunicja jest bardzo niedokładna. Nie ma w ogóle celności. Zrobił to Iran - powiedział Trump.

      - Zdecydowanie prowadzimy śledztwo. Jedyną stroną atakującą cywilów jest Iran - dodał Pete Hegseth.

      Według Organizacji Narodów Zjednoczonych dotychczas w amerykańsko-izraelskich atakach zginęło co najmniej 1332 irańskich cywilów.

      Źródło: CBS News, "The Guardian", Bellingcat, "The Hill"

