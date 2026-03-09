W skrócie Sekretarz wojny USA Pete Hegseth zapowiedział, że ataki na Iran "to dopiero początek" i powtórzył dążenie Białego Domu do bezwarunkowej kapitulacji Iranu.

Hegseth stwierdził, że działania amerykańskiego wojska "nie są uczciwe celowo", podkreślając, że decyzje o ataku należały do Stanów Zjednoczonych, a nie Izraela.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w atakach zginęło co najmniej 1332 irańskich cywilów.

Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth w rozmowie z CBS zapowiedział, że mimo postępów w Iranie, aktualnie działania "to dopiero początek" operacji w Iranie. Polityk powtórzył, że Biały Dom dąży do bezwarunkowej kapitulacji reżimu ajatollahów.

- To jest wojna. To jest konflikt. To rzucenie wroga na kolana. To, czy zorganizują ceremonię na placu w Teheranie i się poddadzą, zależy tylko od nich - powiedział polityk.

- Niezależnie czy Iran chce to przyznać, czy nie, czy ich duma nie pozwala im powiedzieć tego głośno, czy nie, dojdzie do bezwarunkowej kapitulacji - ocenił Hegseth.

Sekretarz wojny USA zapowiada kontynuację wojny w Iranie. "To tylko początek"

Przedstawiciel Białego Domu podkreślił, że dotychczasowe ataki USA i Izraela na Iran "to tylko początek", a dalsze ataki zmuszą Teheran do poddania się.

Jednocześnie Hegseth zaprzeczył wcześniejszym słowom sekretarza stanu Marco Rubio, że to Izrael odegrał decydującą rolę w ataku na Iran.

- Zawsze kontrolowaliśmy pedał gazu, decydując, czy jechać, czy nie jechać - powiedział sekretarz wojny. Słowa o tym, że USA musiały zaatakować Iran po decyzji Izraela, korygował sam Rubio oraz Donald Trump, biorąc na USA całość odpowiedzialności za decyzję o ataku.

Pete Hegseth o operacji przeciwko Iranowi: To nie jest uczciwa walka. I to celowo

W rozmowie z CBS Pete Hegseth odniósł się także do słów spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, który stwierdził, że amerykański cele w Iranie zostały niemal w całości zrealizowane. Sekretarz wojny potwierdził sukcesy, jednak zapewnił, że ataki będą kontynuowane.

- Stany Zjednoczone nie wywieszają transparentu z napisem "misja zrealizowana". Ale możemy jasno powiedzieć Amerykanom, że to nie jest uczciwa walka. I to celowo - powiedział Hegseth.

- Nasze możliwości są przytłaczające w porównaniu z możliwościami Iranu - stwierdził polityk.

Eksplozję w szkole w Minab wywołał pocisk Tomahawk. Wcześniej Trump i Hegseth zaprzeczali atakowi

W poniedziałek za sprawą kolektywu dziennikarzy śledczych Bellingcat światło dzienne ujrzało nagranie z ataku z użyciem pocisku Tomahawk na cel w sąsiedztwie szkoły dla dziewcząt w Minab, gdzie zginęło 168 osób, głównie uczennic.

W sobotę Donald Trump i Pete Hegseth zapewniali na pokładzie Air Force One, że to Irańczycy ostrzelali szkołę. - Jak wiesz, ich amunicja jest bardzo niedokładna. Nie ma w ogóle celności. Zrobił to Iran - powiedział Trump.

- Zdecydowanie prowadzimy śledztwo. Jedyną stroną atakującą cywilów jest Iran - dodał Pete Hegseth.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych dotychczas w amerykańsko-izraelskich atakach zginęło co najmniej 1332 irańskich cywilów.

Źródło: CBS News, "The Guardian", Bellingcat, "The Hill"

