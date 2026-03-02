Hegseth wprost w sprawie Iranu. "Nie my zaczęliśmy tę wojnę"
Nie my zaczęliśmy tę wojnę, ale my ją zakończymy za prezydentury Donalda Trumpa - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Pete Hegseth, sekretarz wojny USA. Dodał, że "reżim irański od 47 lat przeciwstawiał się Ameryce". - To nie jest wojna obliczona na zmianę reżimu - zapewnił.
Pete Hegseth powiedział, że USA "nie będą się wahać" i zniszczą infrastrukturę wojenną Iranu.
- Uderzamy z chirurgiczną precyzją i bez wahania - stwierdził i zapewnił, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej.
Iran. Pete Hegseth o wojnie. "Nie my ją zaczęliśmy"
Zdaniem amerykańskiego sekretarza wojny operacja "Epicka furia" to najbardziej skomplikowane działania w historii, które mają posłużyć szybkiemu zwycięstwu i pokonaniu Iranu.
- Reżim irański przeciwstawiał się Ameryce, nie zawsze otwarcie, ale zawsze nam groził. Bomby w Bejrucie, ataki rakietowe na nasze statki, ambasady, bomby w Iraku, w Afganistanie. Sponsorowanie wrogich sił w innych krajach - wyliczał i wskazał, że przez 47 lat "reżim irański przeciwstawiał się Ameryce".
- Nie my zaczęliśmy tę wojnę, ale my ją kończymy za prezydentury Donalda Trumpa, który stawia Amerykę na pierwszym miejscu i przypomina światu, że bycie Amerykaninem to bycie niezłomnym - wskazywał sekretarz wojny USA.
Wojna w Iranie. Hegseth: Odpowiemy bez zastanowienia
Polityk zaznaczył też, że Stany Zjednoczone odpowiedzą na każdy ewentualny odwet ze strony władz w Teheranie.
- Jeśli ktoś grozi Ameryce, jeśli zabija naszych obywateli, będziemy działać, odpowiemy bez zastanowienia i odpowiemy zdecydowanie - zadeklarował Hegseth.
Sekretarz wojny USA stwierdził też, że "to nie jest wojna obliczona na zmianę reżimu, ale reżim z pewnością się zmienił".
- Ameryka, niezależnie od tego co mówią instytucje międzynarodowe, będzie prowadzić precyzyjną, śmiercionośną kampanię. Wykorzysta pociski, myśliwce, drony i inne działania, to wszystko zaangażujemy. Nie będziemy przejmować się zasadami, nie będziemy przejmować się tworzeniem państwowości, będziemy walczyć do wygranej i nie zatrzymamy się. Oczywiście, jak w każdej wojnie o tej skali, będą ofiary. Tak jest zawsze i z wdzięcznością oddajemy cześć poległym żołnierzom - podsumował Hegseth.