Hegseth wprost w sprawie Iranu. "Nie my zaczęliśmy tę wojnę"

Jakub Pogorzelski

Nie my zaczęliśmy tę wojnę, ale my ją zakończymy za prezydentury Donalda Trumpa - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Pete Hegseth, sekretarz wojny USA. Dodał, że "reżim irański od 47 lat przeciwstawiał się Ameryce". - To nie jest wojna obliczona na zmianę reżimu - zapewnił.

Pete Hegseth, sekretarz wojny USA
Pete Hegseth, sekretarz wojny USA

Pete Hegseth powiedział, że USA "nie będą się wahać" i zniszczą infrastrukturę wojenną Iranu.

- Uderzamy z chirurgiczną precyzją i bez wahania - stwierdził i zapewnił, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej.

Iran. Pete Hegseth o wojnie. "Nie my ją zaczęliśmy"

Zdaniem amerykańskiego sekretarza wojny operacja "Epicka furia" to najbardziej skomplikowane działania w historii, które mają posłużyć szybkiemu zwycięstwu i pokonaniu Iranu.

Dali zielone światło w ostatniej chwili. Trump: Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło

Marcin Jan Orłowski
    - Reżim irański przeciwstawiał się Ameryce, nie zawsze otwarcie, ale zawsze nam groził. Bomby w Bejrucie, ataki rakietowe na nasze statki, ambasady, bomby w Iraku, w Afganistanie. Sponsorowanie wrogich sił w innych krajach - wyliczał i wskazał, że przez 47 lat "reżim irański przeciwstawiał się Ameryce".

    - Nie my zaczęliśmy tę wojnę, ale my ją kończymy za prezydentury Donalda Trumpa, który stawia Amerykę na pierwszym miejscu i przypomina światu, że bycie Amerykaninem to bycie niezłomnym - wskazywał sekretarz wojny USA.

    Wojna w Iranie. Hegseth: Odpowiemy bez zastanowienia

    Polityk zaznaczył też, że Stany Zjednoczone odpowiedzą na każdy ewentualny odwet ze strony władz w Teheranie.

    Irańskie media: Nie żyje żona ajatollaha Alego Chameneiego

    Aleksandra Czurczak
      - Jeśli ktoś grozi Ameryce, jeśli zabija naszych obywateli, będziemy działać, odpowiemy bez zastanowienia i odpowiemy zdecydowanie - zadeklarował Hegseth.

      Sekretarz wojny USA stwierdził też, że "to nie jest wojna obliczona na zmianę reżimu, ale reżim z pewnością się zmienił".

      - Ameryka, niezależnie od tego co mówią instytucje międzynarodowe, będzie prowadzić precyzyjną, śmiercionośną kampanię. Wykorzysta pociski, myśliwce, drony i inne działania, to wszystko zaangażujemy. Nie będziemy przejmować się zasadami, nie będziemy przejmować się tworzeniem państwowości, będziemy walczyć do wygranej i nie zatrzymamy się. Oczywiście, jak w każdej wojnie o tej skali, będą ofiary. Tak jest zawsze i z wdzięcznością oddajemy cześć poległym żołnierzom - podsumował Hegseth.

      Krzysztof Ryncarz
