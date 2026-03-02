Pete Hegseth powiedział, że USA "nie będą się wahać" i zniszczą infrastrukturę wojenną Iranu.

- Uderzamy z chirurgiczną precyzją i bez wahania - stwierdził i zapewnił, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej.

Iran. Pete Hegseth o wojnie. "Nie my ją zaczęliśmy"

Zdaniem amerykańskiego sekretarza wojny operacja "Epicka furia" to najbardziej skomplikowane działania w historii, które mają posłużyć szybkiemu zwycięstwu i pokonaniu Iranu.

- Reżim irański przeciwstawiał się Ameryce, nie zawsze otwarcie, ale zawsze nam groził. Bomby w Bejrucie, ataki rakietowe na nasze statki, ambasady, bomby w Iraku, w Afganistanie. Sponsorowanie wrogich sił w innych krajach - wyliczał i wskazał, że przez 47 lat "reżim irański przeciwstawiał się Ameryce".

- Nie my zaczęliśmy tę wojnę, ale my ją kończymy za prezydentury Donalda Trumpa, który stawia Amerykę na pierwszym miejscu i przypomina światu, że bycie Amerykaninem to bycie niezłomnym - wskazywał sekretarz wojny USA.

Wojna w Iranie. Hegseth: Odpowiemy bez zastanowienia

Polityk zaznaczył też, że Stany Zjednoczone odpowiedzą na każdy ewentualny odwet ze strony władz w Teheranie.

- Jeśli ktoś grozi Ameryce, jeśli zabija naszych obywateli, będziemy działać, odpowiemy bez zastanowienia i odpowiemy zdecydowanie - zadeklarował Hegseth.

Sekretarz wojny USA stwierdził też, że "to nie jest wojna obliczona na zmianę reżimu, ale reżim z pewnością się zmienił".

- Ameryka, niezależnie od tego co mówią instytucje międzynarodowe, będzie prowadzić precyzyjną, śmiercionośną kampanię. Wykorzysta pociski, myśliwce, drony i inne działania, to wszystko zaangażujemy. Nie będziemy przejmować się zasadami, nie będziemy przejmować się tworzeniem państwowości, będziemy walczyć do wygranej i nie zatrzymamy się. Oczywiście, jak w każdej wojnie o tej skali, będą ofiary. Tak jest zawsze i z wdzięcznością oddajemy cześć poległym żołnierzom - podsumował Hegseth.

