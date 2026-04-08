W skrócie Szef Departamentu Obrony USA Pete Hegseth ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, podkreślając wpływ operacji "Epicka Furia" na zdolności militarne Iranu.

W wyniku porozumienia Iran zgodził się na odblokowanie cieśniny Ormuz, a Stany Zjednoczone oraz Izrael przystąpiły do zawieszenia broni.

Donald Trump ogłosił, że przez dwa tygodnie będą prowadzone negocjacje w sprawie długoterminowego pokoju, a Chiny odegrały ważną rolę w osiągnięciu porozumienia.

Szef Departamentu Wojny USA stwierdził, że dwutygodniowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie stwarza "szansę na realny pokój" w regionie. Zdaniem Hegsetha porozumienie Donalda Trumpa z władzami w Teheranie to dowód na nieprzeciętne zdolności dyplomatyczne amerykańskiego prezydenta.

- Żaden inny prezydent nie wykazał takiej odwagi i zdecydowania - przekonywał. Jak podkreślał, dzięki operacji "Epicka Furia" program rakietowy Iranu jest "niemal całkowicie zniszczony", a irańskie "fabryki zostały zrównane z ziemią".

Rozejm USA - Iran. Pete Hegseth o operacji "Epicka Furia"

- Wojna USA z Iranem całkowicie zniszczyła zdolność tego kraju do budowy pocisków rakietowych i innej zaawansowanej broni - mówił na konferencji z udziałem szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Dana Caine'a.

Pete Hegseth podkreślał, że Donald Trump jako jedyny prezydent Stanów Zjednoczonych odciął Irańczykom dostęp do rozwoju potencjału nuklearnego.

- Irańczycy zostali upokorzeni. To my kontrolujemy ich los - dodał. Amerykańskie zwycięstwo w Iranie określił jako odwet za straty poniesione przez USA w wojnie w Iraku.

Szef Pentagonu zapewnił, że amerykańskie wojsko dopilnuje, aby Teheran przestrzegał reguł zawieszenia broni. - Mamy nadzieję, że rozejm się utrzyma - mówił.

Cieśnina Ormuz odblokowana. USA zapowiadają kolejne kroki

Ponadto Hegseth potwierdził wcześniejsze doniesienia o otwarciu cieśniny Ormuz, przez którą po raz pierwszy od ponad miesiąca mogą przepływać również amerykańskie statki. Jak stwierdził, decyzja o tymczasowym pokoju była możliwa dzięki przychylności irańskich władz, które mają teraz "zupełnie inne interakcje" ze Stanami Zjednoczonymi.

Jak zapewniał w środę amerykański przywódca, USA pomogą w najbliższym czasie przywrócić płynny ruch na kluczowym dla światowej gospodarki szlaku handlowym.

"Stany Zjednoczone pomogą rozluźnić korki w cieśninie Ormuz" - napisał Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

"Będzie wiele pozytywnych działań! Zarobimy duże sumy pieniędzy. Iran może rozpocząć proces odbudowy" - kontynuował republikanin, zapowiadając, że Teheran czekają teraz "złote czasy".

Zawieszenie broni w Iranie. Teheran i Waszyngton rozpoczną negocjacje pokojowe

Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Teheran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu"

Prezydent USA dodał, że rozejm będzie "obustronny", a decyzja o zawieszeniu broni ma związek z dużym postępem w negocjacjach dotyczących długoterminowego pokoju.

"Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie porozumienia" - poinformował amerykański przywódca.

Jak poinformował wysoki rangą urzędnik Białego Domu, do zawieszenia broni przystąpił też Izrael. Jak dotąd władze tego kraju nie potwierdziły oficjalnie tej informacji. Media informują, że izraelska armii w środę nieustannie ostrzeliwuje pozycje Hezbollahu w Libanie.

W krótkiej rozmowie z agencją AFP Donald Trump poinformował, że w ciągu dwutygodniowego rozejmu sprawa irańskiego uranu zostanie "perfekcyjnie uregulowana", bo w przeciwnym razie nie zgodziłby się na zawieszenie broni.

Podkreślił, że dużą rolę w skłonieniu Iranu do porozumienia odegrały Chiny.

Źródło: AFP, Reuters

