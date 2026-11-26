W skrócie Pentagon rozważał użycie ustawy Defense Production Act z 1950 roku, aby wywrzeć nacisk na zarząd Nvidii w celu przywrócenia Jensena Huanga na stanowisko szefa firmy.

Donald Trump przyznał w rozmowie z CNBC, że kontaktował się bezpośrednio i pośrednio z zarządem Nvidii, skutecznie przekonując radę do ponownego zatrudnienia Huanga.

Decyzja o powrocie Huanga zapadła bez konsultacji z tymczasową dyrektor generalną Colette Kress, a notowania spółki zareagowały na te wydarzenia dużą zmiennością.

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Pete Hegseth, jego zastępca Steve Feinberg i inne osoby z resortu obrony (wojny) rozważali powołanie się na zimnowojenną Ustawę o Produkcji Obronnej (Defense Production Act - DPA) z 1950 roku, która na wypadek wojny lub sytuacji kryzysowej pozwala władzom federalnym wywierać naciski na prywatne firmy, by zmusić je do dostaw bądź pracy na rzecz sektora obronnego - wyjaśnia "WP".

Inicjatywę Pentagonu przyjęli z entuzjazmem menedżerowie z Krzemowej Doliny.

Dziennik podkreśla jednak, że DPA nie zezwala expressis verbis na narzucenie prywatnej firmie wybranego przez rząd szefa.

Media: Pentagon rozważał użycie ustawy z czasów zimnej wojny

Jak komentuje "WP", pomysł wykorzystania zimnowojennej ustawy dowodzi, jak dalece administracja Trumpa gotowa jest ingerować w amerykańską gospodarkę, a zarazem, jak poważnie Pentagon traktuje wyścig technologiczny z Chinami.

Co więcej - dodaje dziennik - fakt, że Krzemowa Dolina przyjęła inicjatywę Hegsetha z wyraźną aprobatą, odsłania coraz bliższe związki między siłami zbrojnymi a spółkami od zaawansowanych technologii.

Stanowisko baronów Krzemowej Doliny oddaje między innymi wpis w mediach społecznościowych Balajia Srinivasana, inwestora specjalizującego się w kryptowalutach - relacjonuje "WP".

Trump naciskał na zarząd Nvidii. Nie chodziło tylko o politykę

"Istnieje scenariusz, w którym wkroczy resort wojny, by wstawić się za Jensenem. Dlaczego? Zważywszy, że najpewniej doszło do cyberataków na Microsoft, loty, banki, a teraz na NSA (Agencję Bezpieczeństwa Narodowego), natychmiastowy powrót najważniejszej osoby w (sektorze) AI do jej roli jest prawdopodobnie kwestią bezpieczeństwa narodowego USA" - napisał Srinivasan.

Jedno ze źródeł "The Washington Post", znające stanowisko administracji w sprawie Huanga, ocenia, że Trump i wiceprezydent J.D. Vance byli gotowi wykorzystać całą siłę rządu federalnego, by przywrócić mu stanowisko, mimo to nie jest jasne, czy ostatecznie rząd wykorzystał Ustawę o Produkcji Obronnej do wywarcia presji na Nvidię.

"New York Times" podkreśla jednak w czwartkowym wydaniu, że Trump "zignorował obawy dotyczące romansu Huanga z osobą podejrzaną o bycie agentką chińskiego wywiadu", gdy nakłonił radę dyrektorów Nvidii do ponownego mianowania go szefem spółki.

USA. Media: Donald Trump mógł osobiście zyskać miliony dolarów

Interwencja Trumpa sprawiła, że notowania Nvidii wzrosły w poniedziałek o 30 proc. Jednak we wtorek akcje straciły 5,9 proc., a w środę - kolejne 5 proc. Korzyści, jakie prezydent odniósł z przywrócenia swego faworyta, okazały się przelotne. Zapewne więc przynajmniej część inwestorów uważa, że rezygnacja Huanga i jego powrót na stanowisko "mogą zaciążyć na długofalowych perspektywach firmy" - komentuje "NYT".

CBS przypomina tymczasem, że Trump ma duże portfolio akcji Nvidii i odnosi osobiste korzyści ze wzrostu notowań spółki.

W poniedziałek, po odbiciu akcji Nvidii, prezydent zyskał na nich między 1,3 mln a 14,8 mln dol.

Rada dyrektorów Nvidii podjęła decyzję o przywróceniu Huanga na stanowisko szefa spółki w niedzielne popołudnie, bez konsultacji z tymczasową CEO (dyrektor zarządzającą), Colette Kress. Trump oświadczył w rozmowie z CNBC, że rozmawiał z zarządem "pośrednio i bezpośrednio" i przekonał członków rady do ponownego zatrudnienia Huanga.

Szef Nvidii ustąpił ze stanowiska. W tle romanse i pracownica chińskiego wywiadu

Przypomnijmy, że decyzja Huanga o rezygnacji z funkcji CEO Nvidii miała związek z doniesieniami prasy, jakoby miał mieć romans z Alice Huang, szefową singapurskiej firmy Megaspeed. Po tych doniesieniach kapitalizacja rynkowa firmy spadła o ponad 200 mld dol.

Zdaniem "Financial Times" kobieta pracowała dla chińskiego wywiadu i miała przekazywać informacje na temat firmy oraz zachęcać jej szefa do poluzowania restrykcji związanych z eksportem chipów AI do Chin.

"The New York Times" podał następnie, że szef Nvidii miał mieć drugi romans, tym razem z wiceprezes firmy ds. opieki zdrowotnej Kimberly Powell.



