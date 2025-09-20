Hegseth idzie na wojnę z mediami. Wstęp do Pentagonu pod jednym warunkiem
Departament Wojny USA dokręca śrubę mediom. Jak poinformowano, dziennikarze, relacjonujący działalność resortu, będą mogli wejść do budynku tylko pod warunkiem, że zgodzą się nie publikować ściśle określonych informacji. To bezprecedensowy krok, wymagający od mediów oddania Pentagonowi ogromnej kontroli nad treścią przekazów. Przepisy mają wejść w życie w ciągu dwóch do trzech tygodni.
W skrócie
- Pentagon wprowadza nowe zasady, ograniczające dostęp dziennikarzy do budynku i informacji.
- Dziennikarze zobowiązani są do podpisania oświadczenia, które ogranicza publikację określonych danych.
- Zmiany wywołały debatę na temat wolności mediów i jawności działań Departamentu Wojny USA.
Rzecznik Pentagonu Sean Parnell poinformował w rozesłanym w piątek e-mailu, że dziennikarze, chcący wejść do budynku Departamentu Wojny (dawniej Obrony - red.), będą musieli podpisać oświadczenie o niepublikowaniu informacji niejawnych oraz niektórych mniej wrażliwych dokumentów.
Pentagon "musi uzyskać zgodę odpowiedniego urzędnika, upoważniającego na upublicznienie informacji przed ich ujawnieniem, nawet jeśli nie są one tajne" - podano w nocie przedłożonej reporterom do podpisania
"Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować zawieszeniem lub cofnięciem przepustki i utratą dostępu" - wskazano.
USA. Wstęp do Pentagonu tylko dla lojalnych mediów
Urzędnicy wskazują, że działanie było konieczne, ponieważ każde nieautoryzowane ujawnienie "stanowi zagrożenie, które może zaszkodzić bezpieczeństwu narodowemu USA i narazić personel Pentagonu".
Posunięcie to wpisuje się w schemat coraz bardziej ograniczonego dostępu do największej federalnej agencji w kraju, kierowanej przez Pete'a Hegsetha, który ma napięte relacje z wieloma mediami.
Nowe przepisy dają Pentagonowi szerokie pole manewru w zakresie określania dziennikarzy jako zagrożenia dla bezpieczeństwa i cofania przepustek osobom, uzyskujących lub publikujących informacje, które zdaniem Departamentu nie nadają się do upublicznienia.
Pojawiają się one również w trakcie działań agencji, mających na celu zaostrzenie przepisów wobec żołnierzy i cywilów, oskarżonych o wyśmiewanie zabójstwa Charliego Kirka w mediach społecznościowych - a także w trakcie szerszej debaty na temat potencjalnych ograniczeń wolności słowa.
"Pentagonem nie rządzi prasa, rządzą nim ludzie" - napisał Hegseth w piątkowym wpisie na X. "Prasa nie może już swobodnie poruszać się po korytarzach strzeżonego obiektu. Noś identyfikator i przestrzegaj zasad albo wracaj do domu" - dodał.
Stowarzyszenie Prasowe Pentagonu, reprezentujące dziennikarzy relacjonujących wydarzenia w Departamencie Wojny, poinformowało, że członkowie stowarzyszenia analizują dyrektywę.
Hegseth knebluje usta dziennikarzom. Bezprecedensowy ruch
Reporterzy tradycyjnie mieli dostęp do niejawnych pomieszczeń w Pentagonie, aby relacjonować interakcje wojska ze światem. Obejmowało to biura Sekretarza Obrony, Sztabu Połączonych Sił Zbrojnych i sześciu rodzajów sił zbrojnych.
Jednak w styczniu departament odebrał przestrzenie robocze kilku organizacjom medialnym - w tym Politico, "The Washington Post" i "The New York Times".
Kiedy media zaprotestowały przeciwko tej decyzji, Pentagon odebrał biurka kolejnym redakcjom, w tym NBC News i CNN.
W maju Hegseth jeszcze bardziej ograniczył dostęp po tym, jak spotkał się z krytyką za udostępnienie wrażliwych informacji o amerykańskich atakach militarnych w Jemenie na grupie dyskusyjnej Signal, do której przypadkowo dodano dziennikarza. Zasady te ograniczyły dostęp dziennikarzy do biur prasowych, kawiarni i dziedzińca budynku. Teraz muszą oni otrzymać eskortę, aby móc udać się gdziekolwiek indziej.
Źródło: POLITICO