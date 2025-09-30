- Od tej chwili jedyną misją nowo odrodzonego Ministerstwa Wojny jest prowadzenie wojny, przygotowywanie się do niej i przygotowywanie się do zwycięstwa - powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth podczas przemówienia do setek generałów w bazie w Quantico pod Waszyngtonem.

- Będziemy nieustępliwi i bezkompromisowi w tym dążeniu. Nie dlatego, że chcemy wojny. Nikt tutaj nie chce wojny, ale dlatego, że kochamy pokój - powiedział Hegseth.

- Mówię to naszym wrogom. Pokój przez siłę. Dzięki temu etosowi wojowników przywracamy to. Jak powiedział słusznie prezydent Donald Trump, mamy najpotężniejszą, najsilniejszą i najlepszą armię na planecie. Nikt nie jest w stanie nas tknąć - podkreślił.

- Naszym priorytetem jest bycie silnym, abyśmy mogli po pierwsze zapobiegać wojnie - stwierdził sekretarz.

W dalszej kolejności do zgromadzonych w Quantico generałów zwróci się też prezydent Trump.

Wkrótce więcej informacji.

"Polityczny WF": Wielka cisza na Radzie Ministrów i "wszystkie oczy" na Tuska INTERIA.PL