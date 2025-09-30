Hegseth do generałów: Nikt nie jest w stanie nasz ruszyć. Pokój poprzez siłę
- Mówię to naszym wrogom. Pokój przez siłę. Dzięki temu etosowi wojowników przywracamy to - powiedział we wtorek sekretarz Departamentu Wojny USA Pete Hegseth, podkreślając, że USA ma "najpotężniejszą armię na świecie". - Nikt nie jest w stanie nas tknąć - zaznaczył.
- Od tej chwili jedyną misją nowo odrodzonego Ministerstwa Wojny jest prowadzenie wojny, przygotowywanie się do niej i przygotowywanie się do zwycięstwa - powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth podczas przemówienia do setek generałów w bazie w Quantico pod Waszyngtonem.
- Będziemy nieustępliwi i bezkompromisowi w tym dążeniu. Nie dlatego, że chcemy wojny. Nikt tutaj nie chce wojny, ale dlatego, że kochamy pokój - powiedział Hegseth.
- Mówię to naszym wrogom. Pokój przez siłę. Dzięki temu etosowi wojowników przywracamy to. Jak powiedział słusznie prezydent Donald Trump, mamy najpotężniejszą, najsilniejszą i najlepszą armię na planecie. Nikt nie jest w stanie nas tknąć - podkreślił.
- Naszym priorytetem jest bycie silnym, abyśmy mogli po pierwsze zapobiegać wojnie - stwierdził sekretarz.
W dalszej kolejności do zgromadzonych w Quantico generałów zwróci się też prezydent Trump.
