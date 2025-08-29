Harris traci ochronę. Trump cofnął decyzję Bidena

Artur Pokorski

Oprac.: Artur Pokorski

Kamala Harris, była wiceprezydent USA i kontrkandydatka Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich została pozbawiona ochrony Secret Service. To pokłosie ruchu w tej sprawie prezydenta USA, który uchylił decyzję swojego poprzednika Joe Bidena.

Kamala Harris pozbawiona ochrony Secret Service
Kamala Harris pozbawiona ochrony Secret ServiceSAUL LOEBAFP

Byli prezydenci USA otrzymują dożywotnią ochronę Secret Service. Zgodnie z prawem Harris jako wiceprezydent przyznano sześć miesięcy ochrony po zakończeniu sprawowania przez nią urzędu.

Okres ten zakończył się 21 lipca. Jednak Biden tuż przed końcem swojej kadencji przedłużył ten okres o rok.

USA. Ochrona dla Kamali Harris. Donald Trump uchylił decyzję Joe Bidena

Trump uchylił w czwartek decyzję swojego poprzednika, która nie była wcześniej ogłaszana publicznie.

CNN podkreśla, że Harris, rywalka Trumpa w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, wkrótce rozpoczyna podróż po USA, podczas której w 15 miastach będzie promować swoją nową książkę "107 dni" poświęconą kampanii wyborczej.

    "Wiceprezydentka jest wdzięczna Secret Service za profesjonalizm, poświęcenie i niezachwiane zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa" - przekazała w oświadczeniu dla CNN Kirsten Allen, doradczyni Harris.

    Trump pozbawił ochrony dzieci Bidena

    Prezydenci i kandydaci na prezydenta USA często mierzą się z zagrożeniami dla swego bezpieczeństwa. W zeszłym roku, podczas kampanii prezydenckiej, doszło do dwóch prób zamachu na Trumpa.

    W związku z tym, że Harris była pierwszą kobietą i pierwszą czarnoskórą kobietą na tym stanowisku, szczególnie obawiano się o jej bezpieczeństwo - zaznacza CNN. Obawy te nasiliły się po jej nominacji na kandydatkę na prezydenta i utrzymywały się na wysokim poziomie do stycznia.

      Reuters poinformował, że Trump zakończył również federalną ochronę innych osób, w tym tych, które go krytykowały, takich jak były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton. W marcu zakończył ochronę dzieci Bidena - Huntera Bidena i Ashley Biden.

