Byli prezydenci USA otrzymują dożywotnią ochronę Secret Service. Zgodnie z prawem Harris jako wiceprezydent przyznano sześć miesięcy ochrony po zakończeniu sprawowania przez nią urzędu.

Okres ten zakończył się 21 lipca. Jednak Biden tuż przed końcem swojej kadencji przedłużył ten okres o rok.

USA. Ochrona dla Kamali Harris. Donald Trump uchylił decyzję Joe Bidena

Trump uchylił w czwartek decyzję swojego poprzednika, która nie była wcześniej ogłaszana publicznie.

CNN podkreśla, że Harris, rywalka Trumpa w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, wkrótce rozpoczyna podróż po USA, podczas której w 15 miastach będzie promować swoją nową książkę "107 dni" poświęconą kampanii wyborczej.

"Wiceprezydentka jest wdzięczna Secret Service za profesjonalizm, poświęcenie i niezachwiane zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa" - przekazała w oświadczeniu dla CNN Kirsten Allen, doradczyni Harris.

Trump pozbawił ochrony dzieci Bidena

Prezydenci i kandydaci na prezydenta USA często mierzą się z zagrożeniami dla swego bezpieczeństwa. W zeszłym roku, podczas kampanii prezydenckiej, doszło do dwóch prób zamachu na Trumpa.

W związku z tym, że Harris była pierwszą kobietą i pierwszą czarnoskórą kobietą na tym stanowisku, szczególnie obawiano się o jej bezpieczeństwo - zaznacza CNN. Obawy te nasiliły się po jej nominacji na kandydatkę na prezydenta i utrzymywały się na wysokim poziomie do stycznia.

Reuters poinformował, że Trump zakończył również federalną ochronę innych osób, w tym tych, które go krytykowały, takich jak były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton. W marcu zakończył ochronę dzieci Bidena - Huntera Bidena i Ashley Biden.

