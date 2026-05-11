Hantawirus szalał na wycieczkowcu. Nowe informacje, kolejne zakażenie
U obywatela Hiszpanii, który przebywa na kwarantannie w Madrycie po ewakuacji ze statku MV Hondius, stwierdzono obecność hantawirusa. To kolejny przypadek zakażenia groźnym wirusem na wycieczkowcu. Wszyscy pasażerowie opuścili już jednostkę, a załoga, wraz z polskim kapitanem, popłynęła w dalszy rejs do Holandii.
W skrócie
- U obywatela Hiszpanii, ewakuowanego ze statku MV Hondius i przebywającego na kwarantannie w Madrycie, wykryto hantawirusa.
- Wycieczkowiec MV Hondius po ewakuacji pasażerów wyruszył do Holandii, gdzie planowana jest dezynfekcja statku.
- Dotychczas potwierdzono trzy zgony wśród osób ze statku.
O wykryciu kolejnego zakażonego poinformowało hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia, dodając, że u pozostałych 13 Hiszpanów poddanych kwarantannie w tym samym szpitalu wojskowym testy na obecność wirusa dały wynik negatywny.
Jak przekazano, pacjent nie wykazuje żadnych objawów i czuje się dobrze. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną kolejne badania, które pozwolą w pełni potwierdzić obecność hantawirusa.
Hantawirus na wycieczkowcu. MV Hondius wyruszył do Holandii
Pływający pod holenderską banderą MV Hondius wyruszył w poniedziałek wieczorem z portu Granadilla de Abona na Teneryfie w kierunku Holandii po ewakuacji na ląd wszystkich pasażerów.
Część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim ma przybyć do portu w Rotterdamie za około pięć dni. W Holandii statek ma zostać poddany dezynfekcji. Cały proces ewakuacji ponad 120 pasażerów trwał od niedzielnego przedpołudnia, kiedy wycieczkowiec przybył - pomimo sprzeciwu regionalnych władz Wysp Kanaryjskich - na Teneryfę.
Hiszpańska minister zdrowia Monica Garcia oświadczyła na konferencji prasowej, że akcja zakończyła się "sukcesem" i została przeprowadzona "z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa".
Ewakuacja pasażerów MV Hondius zakończona
- Hiszpania poradziła sobie z tym w wielkim stylu - pochwalił w poniedziałek rząd w Madrycie szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany przez portal radia Cadena SER. Podziękował przy tym mieszkańcom Teneryfy za "współczucie i solidarność".
Wcześniej podziękowania Hiszpanii złożyli m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
Niedługo przed zakończeniem ewakuacji hiszpańskie władze poinformowały, że stojący od niedzieli na kotwicy statek musiał zacumować w porcie w związku z pogarszającą się pogodą. Wcześniej nie zdecydowano się na to, aby uniknąć zagrożeń zdrowotnych, a pasażerowie byli transportowani na ląd na łodziach.
WHO poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób ze statku, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. W poniedziałek przekazano z kolei, że Francuzka i Amerykanka, które zostały ewakuowane ze statku, miały pozytywny wynik testu na hantawirusa.