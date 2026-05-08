W skrócie WHO poinformowała o możliwości pojawienia się nowych zakażeń hantawirusem wśród pasażerów statku MV Hondius, z uwagi na okres inkubacji wirusa.

Wśród podróżnych statku wycieczkowego MV Hondius potwierdzono pięć z ośmiu przypadków zakażenia hantawirusem, trzy osoby zmarły.

Pasażerowie, którzy mogli mieć kontakt z wirusem, są izolowani lub leczeni w kilku krajach europejskich i RPA, a organy zdrowia publicznego prowadzą działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.

Zakażenia hantawirusem zostały wykryte wśród pasażerów zmierzającego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie statku wycieczkowego MV Hondius. Wśród podróżujących zmarły trzy osoby: holenderskie małżeństwo oraz obywatelka Niemiec.

Hantawirus. WHO ostrzega, może być więcej przypadków

Światowa Organizacja Zdrowia przekazała, że badania laboratoryjne potwierdziły łącznie pięć z ośmiu odnotowanych dotychczas przypadków zakażenia hantawirusem.

Brytyjskie władze powiadomiły w piątek, że dwóch brytyjskich obywateli jest zakażonych hantawirusem, istnieje także podejrzenie co do trzeciego. Zdaniem szefa WHO, zakażonych może być więcej osób.

- Biorąc pod uwagę okres inkubacji wirusa, który może trwać nawet sześć tygodni, istnieje możliwość, że zgłoszonych zostanie więcej przypadków - stwierdził Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany przez AFP.

W ocenie dyrektora ds. reagowania kryzysowego i ostrzegania WHO Abdi Rahmana Mahamuda, epidemia będzie miała "ograniczony zasięg", jeśli "wdrożone zostaną środki ochrony zdrowia publicznego i okaże się solidarność we wszystkich krajach".

Większość pasażerów MV Hondius, który na początku kwietnia wypłynął z portu Ushuaia w Argentynie, ze 150 osobami na pokładzie, stanowią obywatele Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz USA.

Poszukiwania pasażerów MV Hondius. Na pokładzie jeden Polak

Agencja Reutera przekazała w czwartek, że państwa na całym świecie rozpoczęły intensywne poszukiwania osób, które opuściły wycieczkowiec MV Hondius, zanim utknął on u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka.

Według AFP, osoby, które mogą być zakażone, są izolowane bądź leczone w: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii i Republice Południowej Afryki. Wcześniej rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że na pokładzie znajduje się jeden Polak, członek załogi. Z nagrań przekazanych BBC przez pasażerów wynika, że chodzi o Jana Dobrogowskiego, który jest kapitanem statku.

W czwartek holenderskie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że do szpitala w Amsterdamie zgłosiła się stewardessa linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką statku. Kobieta przyjęta do stołecznego szpitala jest pierwszą osobą z objawami hantawirusa, która nie podróżowała holenderskim wycieczkowcem.

Hantawirus, który jest niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi, przenosi się zazwyczaj przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni i może wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. W rzadkich przypadkach wirusy mogą też być przenoszone między ludźmi.

