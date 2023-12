Wcześniej dziennik "The Wall Street Journal" donosił, że Hamas żąda od Izraela wstrzymania ofensywy w Strefie Gazy, by dopuszczać możliwość do negocjacji rozejmu. Od izraelskich władz żądano także uwolnienia palestyńskich więźniów. Amerykański dziennik informował w czwartek, że Izrael nie zgodził się na stawiane przez Hamas warunki i zadeklarował, że zamierza kontynuować swoją kampanię wojskową.