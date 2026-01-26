W skrócie Hamas przekazał Izraelowi ciało Raniego Gwiliego, ostatniego izraelskiego zakładnika uprowadzonego w październiku 2023 roku.

Zwrot ciała był jednym z warunków utrzymania rozejmu, którego mediacji podjęły się Stany Zjednoczone.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy przewiduje całkowite rozbrojenie Hamasu i otwarcie regionu na inwestycje.

O odzyskaniu ciała poinformowała izraelska armia. Mężczyzna został zabity podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r., napastnicy zabrali ze sobą jego ciało w trakcie wycofywania się.

Gwili miał dobrowolnie udać się na tereny zaatakowane przez Hamas, choć przebywał w tym czasie na urlopie. Mimo apeli rodziny zdecydował się pomóc w obronie, zginął w trakcie walki.

- To wielkie osiągnięcie Izraela - powiedział na wieść o odnalezieniu zwłok Gwiliego premier Izraela Binjamin Netanjahu.

W czasie ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1200 osób, uprowadzono 251 zakładników, z czego 158 zostało wypuszczonych w ramach kolejnych rozmów dotyczących rozejmu. Ośmiu zakładników odbiła izraelska armia, odzyskano ciała 85 porwanych, którzy zginęli w niewoli lub podczas ataku.

Ostatni żyjący zakładnicy wzięci w październiku 2023 r. zostali przez Hamas wypuszczeni po osiągnięciu rozejmu w październiku zeszłego roku. Następnie organizacja przekazała Izraelowi ciała 20 osób.

Ciało Raniego Gwiliego, ostatnie, jakie znajdowało się w Strefie Gazy, było warunkiem utrzymaniu rozejmu zawiązanego po tym, jak w mediacje pomiędzy Hamasem i Izraelem zaangażowały się Stany Zjednoczone.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy wchodzi drugą fazę. Hamas musi się rozbroić

Umowa dotycząca rozejmu obejmuje także całkowite rozbrojenie Hamasu. Jest to druga faza uzgodnień, które miały zostać zrealizowane po wymianie jeńców i ciał.

W połowie stycznia izraelski Kanał 12 przekazał, że armia wysłała przedstawicielom Hamasu "ostatnie ostrzeżenie" wzywające do samodzielnego rozbrojenia. W innym wypadku dokona tego zbrojnie Izrael - podała stacja.

"Od momentu utworzenia Rady Pokoju i rządu technokratycznego Hamas będzie miał dwa miesiące na demilitaryzację Strefy" - cytuje Kanał 12 źródła w izraelskiej armii.

Przyszłość Strefy Gazy według USA. Tak rysuje się "plan generalny"

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Jared Kushner, członek zarządu powołanej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju, a prywatnie jego zięć, przedstawił tzw. plan generalny dla Strefy Gazy. Zakłada on, że region ma zostać otwarty na inwestycje deweloperskie, rozwój turystyki i transportu.

- Jeśli Hamas nie zdemilitaryzuje się, będzie to przeszkodą dla mieszkańców Gazy w realizacji ich aspiracji - powiedział Kushner w Davos.

- Mamy plan generalny, nie mamy planu B - dodał doradca Trumpa.

Źródło: Keszet 12, CNN

